Sueño cumplido: el primer gol de Diego Abadía con Millonarios

Hace apenas tres días, Diego Abadía, delantero juvenil de Millonarios, se lamentaba por no haber podido marcar en el partido contra Bucaramanga, cuando el técnico Alberto Gamero le dio la oportunidad de ser titular.

La ausencia de Fernando Uribe, por lesión, le abrió la puerta a Abadía, nacido en Carepa (Antioquia) el primero de mayo de 1999. Y el jugador, en sus redes sociales, se ilusionó con conseguir su primer gol.

Dios mío confío firmemente en ti y sé que llegara 🙏🏾🙏🏾 — Diego Abadía (@DiegoAbadia1) March 29, 2021

(Lea también: El clásico Santa Fe vs. Millonarios ya tiene fecha y hora)



Abadía cumplió este miércoles, cuando anotó el tanto que puso en ventaja a Millonarios contra el América, en el Pascual Guerrero.



El atacante tenía antecedentes de goleador en las divisiones menores del club. Pero antes comenzó su carrera en Chigorodó, en la escuela Talento Fútbol Club, desde donde llegó a Bogotá a los 15 años, buscando oportunidades.



Llegó a vivir en Villas del Madrigal, donde comenzó a destacarse en torneos barriales junto a Jork Becerra, un jugador que hoy actúa en Fortaleza. Luego pasó por Dorado Bogotá antes de ganar un concurso patrocinado por Nike, 'The Most Wanted', que lo llevó a Inglaterra a probarse con jugadores de varios países.



De esa experiencia llegó a Millonarios, donde salió campeón y goleador en la categoría Sub-20. Jorge Luis Pinto lo ascendió al primer equipo, pero no lo puso a jugar.



(En otras noticias: ¿Nuevo trabajo? La broma de Duván Zapata a su familia)



Luego de la cuarentena que paró el fútbol colombiano durante seis meses, Gamero le abrió la puerta y debutó el 19 de septiembre del año pasado, contra Once Caldas. Ahora, después de 12 partidos, cuatro de ellos como titular, Abadía cumplió: anotó su primer tanto como profesional.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Palazo en Europa: increíble derrota de Alemania en casa



- Fuerza mayor: un partido de la fecha 16 fue aplazado



- El hijo de Ancelotti da las claves del trabajo con James en el Everton