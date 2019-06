Quién es Alfredo Berti, el posible nuevo técnico del América

El argentino Alfredo de Jesús Berti parece ser hoy el más opcionado para llegar a la dirección técnica del América de Cali, que quedó sin chances de ser campeón en este semestre.

Berti, de 47 años, disputó con los escarlatas la final de la Copa Libertadores de 1996 que perdió ante River Plate. Después de su retiro en Boca Juniors en el 2000, ha tenido experiencia como entrenador en Newell's Old Boys (2013-2014), Aldosivi (2014), Independiente Rivadavia (2017) y Argentinos Juniors (2017-2018). También fue asistente de Marcelo Bielsa en la Selección de Chile.



Al parecer, los directivos habrían llegado a un acuerdo con el ex volante de la institución en 1996, y estaría llegando a la capital vallecaucana en los próximos días para dejar todo listo y asumir el cargo en reemplazo de Jersson González, que no pudo lograr el objetivo de clasificar el equipo a la final de la Liga, después de la salida de Fernando ‘Pecoso’ Castro.



Berti no dirige desde el 16 de septiembre, cuando dejó de orientar a Argentinos Juniors después de que solo sumara 5 puntos en cinco partidos de la Superliga Argentina.



