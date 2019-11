‘Junior no nos ganó la final, nosotros se la dimos’: Gamero

Alberto Gamero, técnico del Deportes Tolima, se mostró resignado tras la eliminación de su equipo, pero no paró de elogiar a sus jugadores tras el 2-2 frente a Junior, que dejó a los barranquilleros en la final. El samario no quiso hablar de su futuro, ante los rumores de un posible paso a Millonarios.

Estas fueron las declaraciones del técnico del Tolima en conferencia de prensa.



El partido. "¿Qué puedo decir? Junior no nos ganó la final, nosotros se la dimos. Si hubo un equipo en la cancha superior fue el Tolima. Si no estoy mal, Junior jugó al juego directo, no elaborado y los pusimos a jugar a eso. Cometimos los errores en los goles. Antes del 2-2 erramos la opción del 3-1. Estamos golpeados porque perdimos un partido así para ir a una final".



Los jugadores. "Si de algo tengo certeza es el orgullo de los jugadores. El ser humano se equivoca y eso se acepta, lo que no se acepta es que no corran, tuvieron buena actitud. Hicimos los cambios que eran. La plantilla merece unas vacaciones".



Balance del 2019. "Fue un año duro. No lo voy a poner como muy bueno porque no llegamos a la final y lo tuvimos, pero no pudimos. Fue un año bueno. Tolima tiene los jugadores con más minutos en el fútbol colombiano. Hubo regularidad del equipo, se caminó bien. De los últimos 12 juegos perdimos uno, por eso todo ha sido bueno, con una nómina de sacrificio, de ganas y de muchos viajes".



Sensaciones. "Hoy me voy triste porque queríamos ir a la final, pero el esfuerzo de los muchachos se lo abono. Gracias a la afición. El hecho de quedar eliminados no fue menor a la expectativa que el público generó.



Futuro. "Voy a descansar y miraré a ver qué pasa. Tengo la mente puesta en la final. Voy a mirar a ver qué posibilidades hay".



