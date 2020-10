¿Las consecuencias de la suspensión del reconocimiento deportivo?

Cúcuta Deportivo recibió este jueves la suspensión del reconocimiento deportivo de parte del Ministro del Deporte, por sus constantes incumplimientos laborales. Esa suspensión, implica varias cosas, empezando por la imposibilidad de participar en el campeonato colombiano desde el momento en que quede en firme la decisión.

¿Qué es? El reconocimiento deportivo es un acto administrativo que se expide para vincular a los organismos deportivos al Sistema Nacional del Deporte (SND), sin él, los clubes no pueden participar de las competiciones. Con él, el estado inspecciona, vigila y controla el cumplimiento de las obligaciones.



¿Ya lo perdió? Cúcuta no perdió el reconocimiento deportivo, lo cuál es una medida definitiva a la cual podría llegar si no cumple sus pagos. Por ahora le quedará suspendido.



¿Qué implica? Implica que no puede ejercer su actividad deportiva, es decir, no podrá participar de los torneos de la Dimayor hasta que no cumpla con el pago de sus acreencias, y que el Ministerio de Deporte verifique que estas fueron cumplidas y le devuelva el reconocimiento.



¿Qué pasa con los partidos programados? Perderá los puntos.



¿Podrá jugar este jueves en Copa Colombia? La decisión de la suspensión ya está tomada por el Ministerio, como se le comunicó al país en rueda de prensa este jueves, pero falta que quede en firme con la notificación al club y al presidente José Augusto Cadena, quien además tendrá una multa. Este proceso no se ha cerrado, ya que la notificación a Cadena debe ser personal. Solo ahí, al siguiente día, ya estará en firme la decisión.

Cúcuta tiene partido este jueves a las 7:45 p. m. contra Equidad en el juego de vuelta de la Copa Colombia. El equipo podría disputar este partido, que será en Armenia, según explicó la oficina jurídica del Ministerio.



"Estamos en proceso de notificación que debe ser de manera completa. Puede jugar porque estamos en ese proceso, al terminarlo, al día siguiente queda en firme y será ahí cuando la suspensión y la multa cumplan todas las etapas", dijo la doctora Viviana Forero, directora de Inspección Vigilancia y Control.



Además, falta que se notifiquen a la Dimayor ya la Federación Colombiana de Fútbol.



¿Otras consecuencias? Cúcuta no podrá participar en competiciones internacionales, dado que el Ministerio también informa a la Conmebol. Tampoco podría participar de la liga femenina.



Además, si no compite, esto afecta la transmisión de partidos por TV.



Antecedentes: Un mecanismo que aveces buscan los equipos en esta situación es aplazar los partidos mientras hace los pagos.



Casos:

América en 2011, todavía estaba en la A. Perdió tres partidos de Copa. De Liga no porque salió en junio y ya estaba eliminado.



Pereira en octubre de 2013, no le afectó en competencia porque ya estaba eliminado de todo.



Depor en 2016: perdió el reconocimiento deportivo y luego lo cambiaron por Atlético y pudo competir y jugar los partidos que había perdido.



Llaneros en el segundo semestre de 2012: alcanzó a jugar dos partidos sin reconocimiento deportivo y luego le quitaron los puntos.



La segunda de Llaneros fue en 2017, nadie se dio cuenta e incluso jugó la final semestral con Leones.





