Juan Fernando Quintero llegó a Junior, pero fue todo un drama. La negociación estuvo marcada por un 'toma y dame'.

Para él ha sido una motivación el regres a Colombia y quiere dar lo mejor en el club barranquillero, que empató 0-0 con el Unión Magdalena, lo que ha generado controvercia.



(Piqué se cruza en la calle con Shakira: así reaccionó la cantante, video)

(Luto: en brutal accidente muere hija de ídolo del ciclismo, video)



"La verdad en el momento que vengo a Barranquilla, estaba cerrando algo en Brasil, se habló mucho y fue lo más claro", dijo Quintero.



Y agregó: "Cuando vengo acá, veo lo que pasa en redes y no soy mucho de verlas. Tengo un equipo de trabajo para que me lleguen las noticias y demás. Cuando vi ese cariño, me conmoví un poco, mi familia e hija igual".

Mal momento

Junior no ha tenido un buen arranque en el primer torneo el año del fútbol colombiano, pues ocupa la casilla 12 con solo tres puintos.



Lo que tiene en esa clasificación es fruto de tres empates y una derrota, no ha podido ganar y ni la llegada de Quintero ha podido enderezar el camino.



Ya hay algún sector de la prensa y de los hinchas que presionan la salida del técnico, Arturo Reyes, que está en una difícil situación.



Por lo anterior, es que seguidores del elenco barranquillero le han expresado disculpas a Quintero por el mal momento del grupo, mientras él ha demostrado su calidad en el campo de juego.

@juanferquinte10 que pena ajena siento para contigo con todos estos muertos con los que juegas! Que partidazo te tiraste, loco 😍 — 🫶🏽 (@IngPereira7) February 10, 2023

Hasta Carlos 'Pibe' Valderrama ha dado su concepto sobre el momento del equipo.

(¿Qué pasó con los futbolistas del escándalo de Llaneros? Jugador rompe silencio)​(Dani Alves: revelan pacto secreto con su esposa hasta el fin del juicio, video)

Deportes