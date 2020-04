Mucha división y pocas soluciones, en la reunión clave de los clubes

En medio de la crisis por el coronavirus y la división que hay en el fútbol colombiano, 33 representantes de los 36 equipos profesionales se reunieron este martes de manera virtual para discutir el futuro de los campeonatos. Fue una cita que empezó con tropiezos, que tuvo ausencias, y en la cual el tema central no fue la gestión del presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, como querían sus opositores, sino la búsqueda de ideas para dar continuidad a las competencias cuando el Gobierno Nacional lo permita.

El encuentro tuvo sus dificultades, ya que los opositores se negaban a participar si estaba presente Juan Fernando Mejía, integrante del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol y de quien algunos dirigentes dicen tiene intenciones políticas para llegar a la presidencia de la Federación, que está en cabeza de Ramón Jesurún. Mejía, para no torpedear la reunión, solo tuvo una intervención de un minuto y luego se retiró. Sin embargo, por su sola presencia, el dueño de Águilas Doradas, José Fernando Salazar, se negó a participar. Jaguares tampoco estuvo presente. Además, Pasto se excusó por un tema médico de su presidente.



(Lea también: ¿Jugar la Liga a puerta cerrada? Esto responde el Gobierno Nacional)



Con casi la totalidad de los dirigentes, la reunión virtual, a través de la plataforma Zoom, duró cerca de dos horas. Los opositores querían que se tratara el tema de la gobernabilidad, por sus críticas a Vélez, pero esta no fue aceptada. Sin embargo, tras la reunión surgieron nuevas versiones: la oposición asegura que ya no son 13 equipos sino entre 15 y 18 los que quieren sacar a Vélez, con Cortuluá, Llaneros, Huila, Rionegro Águilas, Jaguares, Patriotas, Cúcuta, Santa Fe, Tigres, Equidad, Envigado, Orsomarso y Fortaleza, sumados a Junior y Barranquilla, entre otros. No obstante, la otra parte niega esa versión. Aseguran que incluso Fortaleza pidió que lo sacaran de ese grupo.



En cuanto a Junior, fuentes consultadas por EL TIEMPO cercanas al club dicen que Fuad Char, su máximo dirigente, dice que este no es momento de campañas políticas ni de cambiar el capitán del avión, y que lo que le preocupa es la situación salarial.



El centro de la división en torno a Vélez, que no fue invitado a la reunión, es por el contrato de los derechos de TV internacional, cuyos dineros prometidos no han sido girados. Eso ha generado el descontento, incluso entre algunos de los partidarios del presidente, ya que los clubes contaban con esos recursos, en un negocio de 60 millones de dólares a 10 años.

Propuestas de campeonato

Como el tema de la gobernabilidad no fue aceptado por los mayoritarios, se procedió a discutir las competencias. Entre las ideas que se exploran está la de jugar a finales de junio, a puerta cerrada y estableciendo protocolos para presentarlos al Gobierno.



Extraoficialmente se dice que sería en una sola sede, con jugadores viajando en vuelo chárter, y cada tres filas para que estén separados. También se ha especulado con la opción de un torneo nuevo con dos grupos de 10 equipos, dos cuadrangulares y un campeón, como propone Medellín, o un campeón por cada grupo, como propone Águilas.



Este miércoles los equipos se reunirán de nuevo para tratar el tema económico. Se estudiaría un reglamento de contratación muy similar al de la MLS, de los Estados Unidos, con topes salariales determinados en salarios mínimos legales vigentes, y con la posibilidad de que uno o dos jugadores no tengan ese techo salarial ni de transferencia. Este modelo tendría que ser dentro del régimen colombiano. También se hablará sobre el polémico tema de la suspensión de contratos o vacaciones anticipadas para los futbolistas.





DEPORTES