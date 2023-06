Millonarios logró coronarse campeón del torneo Apertura 2023 y bordar la estrella 16 en su escudo, después de vencer a Atlético Nacional desde el punto blanco de penal, en una de las finales más esperadas y soñadas por los hinchas del Fútbol Profesional Colombiano.



Fue uno de los encuentros con más fervor, desde la previa, hasta el silbatazo final del árbitro. Para algunos hinchas, el partido dejó una sensación de felicidad después de ver a su equipo campeón, pero otros se quedaron con el mal sabor por perder la definición frente a un rival histórico.



La gran final de la Liga colombiana estuvo muy pareja durante los 180 minutos que finalizaron en empate 1-1, tras los goles de Jefferson Duque para Atlético Nacional y Andrés Llinás en Millonarios.

Mackalister SIlva, campeón con Millonarios. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

La curiosa reacción de relator antioqueño tras penal de Jarlan



La definición se extendió hasta el cobro desde el punto del penal, en donde uno de los grandes protagonistas de la tanda fue el volante del ‘verdolaga’, Jarlan Barrera, quien cobró débil y vio como el balón iba directamente a los guantes del arquero Álvaro Montero.



Un relator antioqueño protagonizó un curioso momento en vivo, mientras narraba para un medio de comunicación los tiros desde los 11 pasos, en la gran final entre Millonarios y Atlético Nacional.



Álvaro Montero atajó penal de Jarlan Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

"Va Jarlan, por favor no nos puedes fallar”, empezó diciendo el relator frente al micrófono, y en un momento de adrenalina expresaba: “piense que sí” en repetidas ocasiones, mientras el jugador se disponía a patear el balón.



Pero el narrador pasó de la alegría a la desilusión en segundos, tras la atajada de Montero: “Lo tapó, qué horror lo de Jarlan, lo regaló”, comentó el periodista que no ocultó su rabia por la mala ejecución.



“Lo que hace Jarlan es vulgar, penoso, lamentable”, afirmó uno de los compañeros de narración. Pero el hecho no quedó ahí, ya que el relator fue enfático en decir: “A Jarlan hay que echarlo paisita, no hay derecho a lo que hizo Jarlan Barrera”, mientras que otro señaló que el jugador tenía que haber salido de Atlético Nacional hace muchos años.



La tristeza del narrador y el grupo de periodistas que hacían parte de la transmisión quedó sellada cuando Larry Vázquez lanzó el quinto penal y lo transformó en gol, dándole a Millonarios la estrella 16.



Sin duda, la reacción del relator y su grupo de trabajo se hizo viral a través de las redes sociales, y quedó enmarcada por la pasión que colocaron en el momento de la definición.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

