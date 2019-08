Esta es la verdad de lo que pasa con Faríñez en Millonarios

Hay mucha incertidumbre en la afición de Millonarios con el tema del portero venezolano Wuilker Faríñez, quien aún no firma su renovación de contrato con el equipo embajador, mientras crecen las versiones sobre su futuro.

La situación, según pudo establecer EL TIEMPO, es que el nuevo representante de Faríñez, David Estívez, dice tener varias supuestas ofertas del fútbol internacional para acomodar al portero, quien tras su llegada de la Copa América ha tenido poca actividad.



Una de ellas sería del Benfica de Portugal, sin embargo, Benfica tiene acuerdos con Millonarios y esa posibilidad no ha trascendido entre los clubes.



La otra oferta sería del Betis español, pero en Millos están sorprendidos porque el presidente del Betis es cercano a Gustavo Serpa, máximo accionista del club, y le ha dicho que no saben nada de la supuesta negociación y que de hecho no están buscando portero.



Pero hay más. El representante dice tener una tercera oferta de Inter de Miami, el nuevo equipo de David Beckham, que sería por unos 4 millones de dólares. Aparentemente la cifra sería mucho menor, de 2 o 2 y medio, lo que no les gustó ni a Fariñez ni el empresario para tomar esa posibilidad.

Por lo tanto, la oferta real que existe es la del Lens de Francia, equipo de segunda

división cuyos dueños son Amber, el mismo grupo económico dueño de Millonarios.



Se especula que en caso de negociación, el club francés dejaría al arquero en Millonarios hasta que el equipo suba a primera.



En todo este escenario, Faríñez no atajaría el domingo en el partido contra Nacional por decisión técnica. Así como tampoco atajó contra deportivo Cali. Se dice en Millonarios que su ausencia se debe a que no ha alcanzado su mejor nivel tras su lesión. Además, este lunes debe integrarse a la selección venezolana.



El propio Jorge Luis Pinto anunció que quizá no lo pondría. "Wuilker está con su tema de selección. Vamos a mirar. No quiero que para un partido tan importante poner a una persona que no está en pleno de su rendimiento. No quiero ponerlo a él en un dilema", dijo.



Por otro lado, Faríñez aun no ha firmado su renovación con Millonarios, ya que su contrato es hasta diciembre de 2020. Se cree que va a renovar sin problema y se espera que se haga después de su ida a la selección venezolana.



