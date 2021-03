¿Qué es el famoso punto de fuga en el fuera de lugar que marca el VAR?

Mucho debate se ha generado en el fútbol colombiano con las jugadas de fuera de lugar que está marcando el VAR.

Se trata de acciones en las que las líneas trazadas no generan unanimidad, sino por el contrario, muchas críticas. Cuestionan que las rayas no están bien elaboradas, que las cámaras de TV usadas no tienen bien los ángulos y que las líneas no coinciden con las rayas del área o del corte del césped.



Aquí entra a operar el famoso punto de fuga, que es el lugar en el que convergen dos o más líneas paralelas hacia el infinito en una imagen, en este caso, la del partido entre Millonarios y Nacional, en el gol de Vladimir Hernández sobre el final del juego. Esta acción fue revisada en el VAR y decretada como gol legal.



Estas líneas se trazan a través de un software, que, dicen fuentes consultadas por EL TIEMPO, "no tiene pierde". Es decir, le daría todas las certezas el árbitro para tomar su decisión.



La forma como operan estas líneas y puntos de fuga se explican desde la arquitectura o el diseño.

En Twitter, el arquitecto Andrés Rojas dio explicaciones gráficas para ilustrar sobre cómo operan las líneas y concluir si hubo o no fuera de lugar en este gol.



La imagen capturada para determinar el fuera de lugar o no, es lo que se conoce como una perspectiva cónica, es decir que su característica más distintiva es que los objetos representados son más pequeños a medida que se alejan del observador.



El arquitecto explica que las líneas de corte de césped y las líneas pintadas del área, se proyectan para determinar si la perspectiva cuenta con uno, dos o mas puntos de fuga.

Punto de fuga

Agrega que también se proyectan las líneas de los laterales que se unirán en un segundo punto de fuga. Esto permite referenciar el pie del jugador que toca el suelo.



Luego, dice, "se traza una línea a 90° en la ultima referencia que habilita, la pelota, y en la extremidad mas adelantada con la que Vladimir puede marcar gol. En este caso el hombro". El color rojo referencia al anotador. El color celeste referencia la pelota.

Imagen sobre el punto de fuga.

En la intersección entra la línea de 90° y la línea de suelo, se proyecta hacia el primer punto de fuga, para determinar cual referencia esta mas adelantada que la otra.

Imagen del partido Millos vs. Nacional.

Así las cosas, se determina que las líneas proyectadas por el VAR están correctas y esto es lo que posibilita el análisis de la jugada a través del software.

Imagen que muestra la posición de Vladimir en el gol.

El exárbitro Enrique Osses dio una explicación técnica sobre las líneas, en una nota publicada por la Asociación de Fútbol Profesional.



“La construcción de la línea final que se ve en televisión es el producto del trabajo de un software que evalúa dos ejes por cada jugador, un eje horizontal donde se coloca la línea de los pies, y uno vertical donde se pone la línea más adelantada del jugador en ese eje”, dijo Osses.



“Los ejes vertical y horizontal están para analizar la línea en perspectiva, dado que dependiendo de dónde estemos ubicados en el terreno de juego o dónde esté posicionada la cámara de TV, va a ir cambiando la visual que tenemos de una posición determinada”, agregó

Hoy hablaremos de la jugada mas polémica del partido entre @MillosFCoficial vs @nacionaloficial y vamos a comprobar si el VAR se equivoco o no en darle el gol a Vladimir Hernández.



Aclaro que esto es realizado con el software para Arquitectos e Ingenieros llamado AUTOCAD.



