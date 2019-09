El amuleto de Lucas Pusineri, técnico del Deportivo Cali

Siempre que termina un partido de los equipos que dirige, en este caso el Deportivo Cali, Lucas Pusineri siempre besa una imagen. Hasta ahora, en Colombia, le ha permitido obtener un ascenso con el Cúcuta Deportivo y ahora, meterse a la semifinal de la Copa Colombia.

Durante el desempate desde el punto penalti que le dio al Deportivo Cali la clasificación por encima del Junior, Pusineri besó una y otra vez la imagen. Fue una de las cosas que le preguntaron en la rueda de prensa.

“Contra lo divino no se puede, soy un hombre muy espiritual y uno invoca su fuerza en sus seres que ya no están sobre la tierra, tengo a mi abuela en el cielo, que es la que me protege, también a mi familia que seguramente está orgullosa mediante la oración y el pensamiento, la familia que tengo en Colombia, más la de Argentina y mis amigos conglomeran una fe importante; más allá del esfuerzo que hicimos, creo que en Colombia me siento muy bien porque también es un país muy espiritual, mediante esa oración se moviliza la fe y hoy (jueves) nos dieron la alegría de poder seguir con la ilusión y el sueño de llegar a la final", declaró el DT.



Su abuela se llamaba Nelly Rivetti y falleció hace un año. Siempre fue seguidora de los equipos en los que Pusineri jugó, pero no alcanzó a ver mucho de su carrera como entrenador: cabe recordar que el primer equipo que dirigió fue el Cúcuta.



Sobre la clasificación, Pusineri expresó: “un partido complicadísimo, había ambiente de Copa por su importancia, con una buena concurrencia de público, más allá de que sabíamos que Junior tiene asegurado el pase a Libertadores por lograr el campeonato, igualmente poniendo esto es un objetivo trazado, una competencia a la que le damos muchísimo valor y mucha trascendencia. Los partidos de alto impacto contra un rival que tienen mucha jerarquía son difíciles, es una cancha difícil de poder correrla; sin embargo, estuvimos a la altura de las circunstancias, tuvimos un bloque más defensivo, que otros partidos y nuestras chances que no pudimos concretar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali