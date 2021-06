El Tino Asprilla habló sobre la Selección Colombia y James Rodríguez

Faustino Asprilla, el legendario delantero colombiano dijo en una entrevista en Caracol Radio, que tras la lesión que sufrió James Rodríguez, su ausencia no puede ser significativa para la Selección Colombia.

Sobre su lesión, aseguró: "Si James no estaba bien, no entendemos porqué lo llamaron pero entonces es una cuestión de ellos, interna".



Además, añadió que le tiene fe a Reinaldo Rueda, pues considera que es un entrenador capacitado. Además, dice que, "tener a Muriel y Zapata juntos en la delantera es una ventaja para la Selección", le dijo a Caracol Radio.



Ahora, sobre la salida de Carlo Ancelotti, el que era entrenador del del Everton FC y ahora del Real Madrid, dijo que esto no afectará a James Rodríguez. "James debe estar preocupado por recuperarse bien e intentar jugar partidos seguidos pero por Ancelotti, no".