¿Juan Pablo Vargas puede habilitar a Cristian Arango para la final?

La expulsión de Cristian Arango, a los 5 minutos del segundo tiempo, es una baja muy importante para Millonarios, que el domingo recibirá al Deportes Tolima en El Campín, en el juego de vuelta de la final de la Liga 2021-I.

Versiones de prensa hablaban de un posible convocatoria de Juan Pablo Vargas a la Selección de Costa Rica, lo cual habilitaría a Arango para jugar el encuentro de vuelta. A la luz del reglamento de la Liga, la opción es válida.



El problema es que en este momento, no hay convocatoria de Costa Rica y, de hecho, esa selección no tiene entrenador. El técnico Ronald González fue despedido tras una derrota 4-0 contra Estados Unidos, el pasado 9 de junio.



"En este momento no hay ni siquiera asistentes que hayan quedado en el puesto, todos se fueron con González", le dijo a EL TIEMPO el periodista costarricense Steven Oviedo.



Incluso, versiones de prensa aseguran que dos colombianos están opcionados para llegar a ese cargo, Luis Fernando Suárez y Hernán Torres. Pero esa decisión no se tomaría antes de la próxima semana.



El próximo torneo en el que estará Costa Rica es la Copa Oro, en la que esa Selección debutará el 12 de julio. En caso de existir una convocatoria, sería a partir del 28 de junio, lo cual no habilita a ningún suspendido para jugar.



