¿Ya se presentaron pruebas reinas en caso de amaño del Tigres-Pereira?

El delicado tema del supuesto amaño del partido entre Pereira y Tigres que hizo el presidente de Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, sigue su curso y ya se entregaron las pruebas en las que se expone el caso.

EL TIEMPO supo que en la documentación, presentada por el Cortuluá para la apertura de la investigación disciplinaria por el caso del supuesto soborno, no hay ninguna prueba diferente a un relato. No se ha entregado, por el momento, ni una grabación, ni un chat, ni un correo electrónico. No hay ninguna prueba.



De momento se ha presentado un relato de los hechos, tal y como lo ha contado Martán y EL TIEMPO, en el que tres jugadores del Pereira (dos veteranos y uno joven) habrían contactado a un jugador de Tigres para ofrecerles 100 millones de pesos por dejarse ganar por cuatro goles de diferencia y asegurar así el ascenso.



De momento, todo ha sido un relato del hecho, en el que se incluyen nombres propios de los supuestos jugadores que habrían hecho el ofrecimiento y del jugador de Tigres que habría sido su interlocutor.

Este diario conoció que ya que la investigación está en la Comisión Disciplinaria y que van a ser llamados todas las personas que han sido mencionadas, inclusive el mismo presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, que recibió una llamada de Óscar Ignacio Martán y quien luego llamó al presidente del Pereira, quien también sería llamado a declarar.



Por ahora no se sabe si en esa investigación aparezcan las pruebas, bien sea que las lleve Martán, algún jugador o que estas pruebas sea admitidas por los mismos futbolistas cuando sean llamados a declarar.

Tema jurídico

Según fuentes jurídicas consultadas, al parecer solamente le cabría a los jugadores el artículo 99 el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol que dice:



“El que ofrezca, prometa u otorgue a un órgano o miembro de FCF, sus divisiones, ligas, clubes, oficial de partido, jugador o a cualquier oficial en general, beneficios ilegítimos para su persona o terceros con el fin de inducirles a violar el estatuto o reglamentos de FCF, sus divisiones, sus afiliados o los afiliados a estos, de la confederación o de la FIFA, será sancionado con:



a) Multa en cuantía de treinta (30) a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la comisión de la infracción.



b) Inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol de al menos dos (2) años.



c) Prohibición de acceso a los estadios. El cohecho pasivo (solicitar, hacerse prometer o aceptar aquella clase de dádivas o beneficios), conllevará idénticas sanciones a las previstas en el punto anterior.



En supuestos especialmente graves o concurriendo reincidencia, la sanción contenida en el inciso 1º letra b) del presente artículo podrá imponerse hasta por cinco años.



En todo caso, el órgano competente decretará el decomiso de las cantidades o valores patrimoniales que hayan sido instrumento para cometer la infracción. Tales valores serán destinados a los programas de desarrollo del fútbol".



No se les podrá aplicar el artículo 39, porque en este no se mencionan a los jugadores. Existen otros como el de las apuestas en el que sí se mencionan a los jugadores, pero no aplica en este caso.



