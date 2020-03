La fecha del fútbol colombiano del fin de semana fue suspendida

La fecha de este fin de semana del fútbol colombiano quedó suspendida y se disputará la semana que viene y Dimayor estudiará lo que va a pasar con las jornadas venideras.

Dimayor y el Ministerio de Salud han dialogado sobre el particular y habrían tomado la decisión de posponer la jornada, algo que ratificó el presidente, Iván Duque, este jueves.



Le puede interesar: (Es inminente la suspensión de Liga de Campeones y Liga de Europa)



Las fuertes medidas que anunció el gobierno colombiano para evitar el aumento de casos de infectados en el país concierne al deporte y al fútbol.



"Hemos tocado el tema con el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, quien le ha transmitido a la Federación y a la Dimayor. Ellos han decidido cancelar la fecha de este fin de semana y se ha determinado que el torneo podrá continuar a puerta cerrada y con transmisión, salvo que se tome otra decisión que lo amerite", señaló Iván Duque.



La próxima fecha del fútbol colombiano se cancelará, pero después se podrían jugar los partidos a puerta cerrada



Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, advirtió, una vez conoció la decisión del Gobierno, que la entidad analizará el futuro, que no está en los planes cancelar todo el torneo y que verán cómo será el tema de los abonados.



"No es suspender es prorrogar esta fecha y ya miraremos la próxima semana. Podría empezar la próxima jornada jueves y viernes, es lo que vamos a mirar", dijo Jorge Enrique Vélez a Caracol radio.



Y agregó: "Vamos a ver cómo hacemos para no afectar a los equipos y a los abonados. Tenemos que ver con los alcaldes la logística de los arriendos de los estadios que es muy caro. Sin gente de pronto pueda ser más barato".



Deportes