Problemas para Comesaña: no podría dirigir si se reactiva el fútbol

Este jueves en la noche se conocieron las respuestas que le entregó la Dimayor al Ministerio de Deporte sobre las observaciones que el ente hizo al protocolo de salud para la reactivación del fútbol colombiano a puerta cerrada.

Uno de los puntos de dicha respuesta hace énfasis en la protección de las personas en riesgo de contagio del covid-19. En ese numeral, llama la atención que por las disposiciones del protocolo en estos casos, en sintonía con las del Gobierno Nacional, no podrán participar adultos mayores. (Lea aquí la respuesta de la DImayor al Ministerio).



Por eso se ha generado el interrogante sobre el técnico del Junior de Barranquilla, Julio Comesaña, quien tiene 72 años y por eso quedaría inhabilitado para dirigir a su equipo, de acuerdo a lo que expresa la Dimayor en su carta de respuestas al Ministerio.



"Se implementarán las mismas restricciones con los lineamientos establecidos por la

Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud, para casos puntuales relacionados a los adultos mayores y personas con enfermedades que las hacen más vulnerables al contagio de covid-19. Esto significa, qué las personas consideradas de ALTO RIESGO y comorbilidades NO pueden atender estos eventos", dice el documento.



El presidente Iván Duque anunció desde marzo la medida de aislamiento obligatorio para todas aquellas personas mayores de 70 años en Colombia.



El fútbol colombiano espera ahora la respuesta del Gobierno sobre las precisiones elaboradas al protocolo, con el que espera la autorización para reactivar la competencia.



