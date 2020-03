'No más cadenas': mensaje de protesta de la hinchada del Cúcuta 

Los hinchas del Cúcuta Deportivo se unieron para protestar de manera pacífica, las palabras del presidente de la institución José Augusto Cadena, que en días anteriores a través de un polémico audio, afirmo: “Cúcuta es una porquería de plaza”; días después de este hecho, el dirigente mediante un comunicado de prensa, dio reversazo y pidió disculpas a la afición; sin embargo la hinchada se hizo sentir en el denominado día del hincha motilón.

Este acto se llevó a cabo este domingo 1 de marzo en vísperas del clásico del oriente colombiano, unos 10 mil hinchas se hicieron presentes en la Plaza de Banderas, sector ubicado en las afueras del estadio General Santander de Cúcuta. La afición se unió para no ingresar al partido en son de protesta.



Al evento asistieron ex futbolistas que hicieron historia con el Cúcuta Deportivo, el panameño Blas Pérez y los colombianos Germán ‘El Burrito’ González y Miguel Ángel Núnez, engalanaron este acto conmemorativo de toda la hinchada motilona.

Según uno de los organizadores de esta masiva movilización, el objetivo fue: “Dignificar el nombre de la hinchada y de la ciudad de Cúcuta”, Renzo Morales.

La palabra de los ex futbolistas la tomó el ex delantero motilón Blas Pérez, quien llegó desde Panamá para apoyar y dar su respaldo a toda la afición tras las polémicas declaraciones de José Augusto Cadena (presidente del Cúcuta Deportivo); el delantero campeón en Colombia con el Deportivo Cali en el 2005 y campeón con el elenco rojinegro en el 2006 se sintió muy emocionado.



“Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, decidí venir desde muy lejos porque amo esta ciudad, los llevo en mi corazón y lo que dijo Cadena es una locura porque Cúcuta no es una porquería de plaza, al contrario, es una de las mejores hinchadas del país y merecen respeto”, dijo Blas Pérez.



Algunos ex jugadores que pasaron por la institución también apoyaron a la distancia esta iniciativa a través de diferentes videos; Mateo Fígoli, David Córdoba, Henry Hernández, Marco Lazaga y Charles Castro, entre otros, expresaron su inconformismo por los manejos administrativos que le han venido danto al Cúcuta Deportivo.

A Través de redes sociales el entrenador Jorge Luis Pinto, quien no pudo asistir expresó “Felicitaciones a la noble y valiente hinchada por esta muestra de cariño con una gran institución que siempre debe ser protagonista del fútbol colombiano y suramericano”.



El lema de este ‘Banderazo’ de la afición rojinegra fue, “Cúcuta sin cadenas”, finalmente la afición se reunió durante casi 4 horas; shows musicales, juegos pirotécnicos y firma de autógrafos, hicieron parte del día del hincha motión



MANUEL GARCÍA

Para EL TIEMPO

Cúcuta