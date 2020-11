Fecha de ataque: así se jugará la jornada definitiva de la Liga

Dimayor dio a conocer la programación de partidos de la fecha 20 de la liga, que se jugará este fin de semana. Como aún hay cupos en juego para clasificar entre los ocho, esos partidos se jugarán en horario unificado el domingo.

(Lea además: ¿Qué va a pasar con el Cúcuta? La explicación de Dimayor)



14 de noviembre



Patriotas Boyacá vs Jaguares FC

Hora: 1:30 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports/Win+



Envigado FC vs Independiente Medellín

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports/Win+



Atlético Bucaramanga vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win +

(Le puede interesar: Las cuentas: Millonarios sigue dependiendo de otros)



15 de noviembre



Millonarios FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



América de Cali vs La Equidad

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



Atlético Nacional vs Cúcuta Deportivo

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports Online/ www.winsports.co



Junior FC vs Boyacá Chicó

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports Online/ www.winsports.co



Deportes Tolima vs Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports Online/ www.winsports.co



Águilas Doradas vs Deportivo Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports Online/ www.winsports.co



Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernan Ramírez Villegas

Televisión: Win Sports Online/ www.winsports.co





DEPORTES