¡Atención! Así se diputará la fecha 18 del fútbol colombiano

La fecha 18 de fútbol colombiano se disputará este sábado y domingo, con partidos importantes y acá están los horarios de los juegos y la programación de televisión.

Sábado 31 de octubre

3:30 p.m.: fútbol colombiano, Jaguares vs. Envigado Win Sports y Win Sports +

6 p.m.: Millonarios vs. Nacional, Win Sports y Win Sports +

8.10 p.m.: Cali vs. Tolima, Win Sports y Win Sports +



Domingo primero de noviembre

2 p.m..: Equidad vs. Rionegro Águilas, Win Sports y Win Sports +

4 p.m.: Cúcuta vs. Junior, Win Sports y Win Sports +

6:05 p.m.: Pasto vs. Santa Fe, Win Sports y Win Sports +

8:10 p.m.: Medellín vs. Caldas, Win Sports y Win Sports +





