Así se jugará la sexta fecha del fútbol colombiano 

Ya está definida la programación de partidos de la sexta fecha de la Liga de fútbol colombiano, que se disputará entre el 20 y el 23 de agosto.



LIGA BetPlay DIMAYOR II-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 6



20 de agosto



América de Cali vs Patriotas FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



21 de agosto



Deportivo Pereira vs Independiente Santa Fe

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+



Atlético Nacional vs Deportes Quindío

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+



Junior FC vs Once Caldas

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



Millonarios FC vs Independiente Medellín

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

22 de agosto



La Equidad vs Deportes Tolima

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win+



Águilas Doradas vs Jaguares FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win+



Alianza Petrolera vs Deportivo Cali

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win+



Deportivo Pasto vs Envigado FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+

23 de agosto

Atlético Bucaramanga vs Atlético Huila

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+



