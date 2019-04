Programación deportiva para este jueves 4 de abril

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Santa Fe vs. Jaguares

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Medellín vs. Once Caldas

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Leganés vs. Valladolid

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Argentinos Juniors vs. Estudiantes De Mérida



ESPN

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs Alavés

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Sociedad vs. Real Betis



FACEBOOK CONMEBOL

8 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Club Libertad vs. Rosario Central

9 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Sporting Cristal vs. Olimpia





