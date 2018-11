Estos son los horarios y las fechas de los cuartos de final en la Liga

Dimayor dio a conocer las fechas y los horarios de los partidos de cuartos de final de la Liga, que arrancarán este miércoles 21 de noviembre.

LIGA AGUILA II-2018

CUARTOS DE FINAL – IDA



14 de noviembre



Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: RCN TV



Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



15 de noviembre



Atlético Junior vs. La Equidad

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: RCN TV



Rionegro vs. Once Caldas

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports

CUARTOS DE FINAL – VUELTA



17 de noviembre



Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: RCN TV



Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports



18 de noviembre



Once Caldas vs. Rionegro

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: RCN TV



La Equidad vs, Atlético Junior

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports



