Programación de los cuartos de final de la Copa Colombia

Dimayor dio a conocer los horarios de los partidos de ida de cuartos de final de la Copa Colombia, que se jugarán entre el 12 y 13 de septiembre.

CUARTOS DE FINAL – IDA



12 de septiembre



Jaguares vs Millonarios

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Jaraguay



Leones FC vs La Equidad

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Ditaires



Independiente Santa Fe vs Once Caldas

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



13 de septiembre



Atlético Nacional vs Atlético Junior

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



