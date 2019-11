Prográmese: aquí están las fechas 2 y 3 de los cuadrangulares

Dimayor dio a conocer la programación de las fechas 2 y 3 de los cuadrangulares semifinales de la liga.

LIGA AGUILA II-2019

CUADRANGULARES SEMIFINALES

FECHA 2



CUADRANGULAR A



13 de noviembre



Deportes Tolima vs Atlético Nacional

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: RCN



14 de noviembre



Cúcuta Deportivo vs Junior FC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: RCN



CUADRANGULAR B



13 de noviembre



Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports



14 de noviembre



América de Cali vs Alianza Petrolera

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports

Fecha3

CUADRANGULAR A



17 de noviembre



Atlético Nacional vs Junior FC

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



Cúcuta Deportivo vs Deportes Tolima

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: Win Sports



CUADRANGULAR B



17 de noviembre



Independiente Santa Fe vs Alianza Petrolera

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: RCN



América de Cali vs Deportivo Cali

Hora: 4:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: RCN





DEPORTES