Programación de las fechas 2 y 3 de la Liga femenina

Independiente Medellín y Fortaleza son los primeros líderes de la edición 2021 de la Liga femenina que ya vivió sus primera fecha.



Las fechas dos y tres se vivirán del 17 al 21 de julio, teniendo como descanso el día 19.



FECHA 2



GRUPO A



17 DE JULIO



Independiente Santa Fe vs Fortaleza CEIF

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +. Plataformas digitales Cerveza Aguila, Win y tv.dimayor.com.co



Llaneros FC vs Millonarios FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Bello Horizonte

Televisión: Plataformas digitales Cerveza Aguila, Win y tv.dimayor.com.co



Descanso: La Equidad



GRUPO B



16 DE JULIO



Real Santander vs Atlético Bucaramanga

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Villaconcha

Televisión: Plataformas digitales Cerveza Aguila, Win y tv.dimayor.com.co



Deportivo Cali vs América de Cali

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



18 DE JULIO



Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+/Win



FECHA 3



GRUPO A



20 DE JULIO



La Equidad vs Llaneros FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Plataformas digitales Cerveza Aguila, Win y tv.dimayor.com.co



22 DE JULIO



Millonarios FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+/Win



Descanso: Fortaleza CEIF



GRUPO B



21 DE JULIO



Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win +. Plataformas digitales Cerveza Aguila, Win y tv.dimayor.com.co



Deportivo Cali vs Real Santander

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Plataformas digitales Cerveza Aguila, Win y tv.dimayor.com.co



Atlético Nacional vs América de Cali

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



DEPORTES

Con información de Dimayor