Dimayor programó las fechas 2 y 3 de los cuadrangulares semifinales

La Dimayor dio a conocer este jueves la programación de las jornadas 2 y 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga.



La programación de la fecha 2

LIGA BetPlay DIMAYOR II-2021

CUADRANGULARES SEMIFINALES

FECHA 2



1 de diciembre

Deportivo Pereira vs Atlético Nacional

Hora: 6:00 p.m

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+



Junior FC vs Deportivo Cali

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +



2 de diciembre



Deportes Tolima vs América de Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



Millonarios FC vs Alianza Petrolera

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

La fecha 3

LIGA BetPlay DIMAYOR II-2021

CUADRANGULARES SEMIFINALES

FECHA 3



4 de diciembre



Deportivo Pereira vs Junior FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win +



Deportivo Cali vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



5 de diciembre



Alianza Petrolera vs América de Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win +



Deportes Tolima vs Millonarios FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +





