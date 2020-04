Esta es la programación de la fecha 2 del fútbol virtual en Colombia

La Dimayor dio a conocer la programación de la segunda fecha de la eLiga de fútbol virtual, que tuvo gran acogida en su primera jornada. Así se jugarán estos partidos de la fase de grupos:

FASE DE GRUPOS

FECHA 2



1 de mayo



Jaguares vs Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



Independiente Medellín vs Patriotas Boyacá

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



2 de mayo



Alianza Petrolera vs Atlético Huila

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



Atlético Nacional vs La Equidad

Hora: 8:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



3 de mayo



Atlético Bucaramanga vs Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



Envigado FC vs Millonarios FC

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



4 de mayo



Cúcuta Deportivo vs Deportivo Pasto

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



5 de mayo



Rionegro Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa





