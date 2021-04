Así está la programación de los cuartos de final de la Liga

Este lunes se sortearon las llaves para definir los cruces de cuartos de final de la Liga BetPlay.



Nacional, Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali, La Equidad, Deportes Tolima, Junior y América de Cali fueron los equipos que entraron en sorteo. Así quedaron las llaves:

Llave A: Nacional vs. La Equidad

Llave B: Santa Fe vs. Junior de Barranquilla

Llave C: Millonarios vs. América de Cali

Llave D: Deportivo Cali vs. Deportes Tolima



Fecha y hora de los partidos

IDA

América de Cali vs Millonarios

24 de abril

3:30 p.m.

Estadio Pascual Guerrero

Se verá por Win +





Junior vs Santa Fe

25 de abril

3:30 p.m.

Estadio Metropolitano

Se verá por Win +



Deportes Tolima vs Deportivo Cali

25 de abril

5:40 p.m.

Estadio Manuel Murillo Toro

Se verá por Win +



La Equidad vs Nacional

25 de abril

8:00 p.m.

Estadio Metropolitano de Techo

Se verá por Win +



VUELTA

Millonarios vs América de Cali

1 de mayo

3:00 p.m.

Estadio El Campín

Se verá por Win +



Deportivo Cali vs Deportes Tolima

1 de mayo

7:30 p.m.

Estadio Palmaseca

Se verá por Win +



Santa Fe vs Junior

2 de mayo

1:00 p.m.

Estadio El Campín

Se verá por Win +



Nacional vs La Equidad

2 de mayo

3:30 p.m.

Estadio Atanasio Girardot

Se verá por Win +



