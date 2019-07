Prográmese: así se jugará la primera fecha de la Liga femenina

El fin de semana del 13 y 14 de julio se disputará la primera fecha de la Liga femenina, en la que el Atlético Huila defiende el título. Once Caldas, Millonarios, Deportivo Cali y Medellín se estrenarán en el campeonato, tras no participar en las dos primeras ediciones.

Huila estrenará su título el domingo 14 de julio, a las 3 p. m., frente al Deportivo Pasto, en el estadio Guillermo Plazas Alcid. Santa Fe, ganador de la primera edición, jugará el sábado 13, a las 2 p. m., contra Fortaleza, en Cota.



El primer partido de Millonarios en el torneo será el domingo 14 a las 2 p. m., contra Equidad, y será preliminar del duelo que el equipo masculino tendrá contra Envigado.



Esta es la programación.



GRUPO A



13 de julio



Atlético Nacional vs Once Caldas

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur



14 de julio



Deportivo Pereira vs Independiente Medellín

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas



GRUPO B



13 de julio



Fortaleza CEIF vs Independiente Santa Fe

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Municipal de Cota



14 de julio



Millonarios FC vs La Equidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín



GRUPO C



13 de julio



Atlético Bucaramanga vs Cúcuta Deportivo

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado



14 de julio



Atlético Junior vs Real San Andrés

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Romelío Martínez



GRUPO D



13 de julio



Atlético FC vs Deportivo Cali

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero



14 de julio



América de Cali vs Cortuluá

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



GRUPO E



13 de julio



Orsomarso SC vs Deportes Tolima

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar



14 de julio



Atlético Huila vs Deportivo Pasto

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid



