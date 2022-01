Dimayor dio a conocer los días, las horas y la televisión de los partidos de las primeras cinco jornadas del rentado colombiano.

Lo clave es que este jueves arranca el primer torneo del año, con partridos importantes.



Así se jugará la primera fecha



20 de enero



Águilas Doradas vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win / Win+



América de Cali vs Envigado FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



21 de enero



Independiente Santa Fe vs La Equidad

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win / Win+



Deportivo Pasto vs Millonarios FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win+



22 de enero



Cortuluá FC vs Atlético Nacional

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Doce de octubre

Televisión: Win+



Once Caldas vs Unión Magdalena

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win / Win+



Junior FC vs Patriotas FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



23 de enero



Independiente Medellín vs Deportes Tolima

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Jaguares FC vs Deportivo Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+



Alianza Petrolera vs Deportivo Pereira

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win / Win+