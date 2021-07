Hay clásico: esta es la programación de la fecha 4 de la Liga

Dimayor publicó este miércoles la programación de la cuarta jornada del fútbol profesional colombiano en este segundo semestre.



Millonarios enfrentará a Santa Fe el 7 de agosto y se pronostica como el duelo más atractivo de la fecha por los disimiles presentes de cada equipo.



Junior vs. Deportes Tolima y Atlético Nacional vs. Deportivo Cali son otros duelos de nombre en esa jornada.

Programación completa

6 de agosto



Atlético Huila vs Deportes Quindío

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win/Win +



7 de agosto



América de Cali vs Once Caldas

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



Millonarios FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



8 de agosto



La Equidad vs Independiente Medellín

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win +



Junior FC vs Deportes Tolima

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +



Alianza Petrolera vs Deportivo Pasto

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +



9 de agosto



Atlético Bucaramanga vs Jaguares FC

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win +



10 de agosto



Águilas Doradas vs Patriotas FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win +



Deportivo Pereira vs Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win +



