Prográmese: así se jugará la fecha definitiva de la Liga

La Dimayor anticipó la última fecha de la fase todos contra todos de la Liga, en la que se definirán los dos equipos que descienden a la B y los que faltan por clasificar a los cuadrangulares semifinales.



(Le puede interesar: Así va la tabla de posiciones de la Liga Águila 2019–II)

La jornada estaba programada para el domingo 3 de noviembre, pero la programación se anticipó debido a que para ese día, los jugadores agremiados en Acolfutpro anunciaron un cese de actividades. Se jugará toda el martes 29 de octubre.



Los partidos que definirán el descenso (Jaguares vs. Huila, Once Caldas vs. Magdalena y Rionegro vs. Millonarios) irán más temprano: 5:20 p. m. El resto de la fecha comenzará a las 7:30 p. m.



Esta programación también obliga a mover el partido de ida de la final de la Copa Colombia entre Cali y Medellín, que estaba para el miércoles 30 de octubre y ahora se jugará el sábado 2 de noviembre. El de vuelta será cuatro días después, en el estadio Atanasio Girardot.



Aún no se conoce la posición de la agremiación con el cambio de horarios de la fecha y si anticipan la hora cero para el paro. Cabe recordar que el primero de noviembre está citada una nueva reunión con la presencia de los directivos de la Federación, la Dimayor y Acolfutpro, con la mediación del Cetcoit, para intentar evitar la huelga.



Así se jugará la fecha 20:



29 de octubre



Rionegro vs Millonarios FC

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Por definir



Once Caldas vs Unión Magdalena

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Por definir



Jaguares FC vs Atlético Huila

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Por definir



Patriotas FC vs Alianza Petrolera

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Por definir



Junior FC vs Cúcuta Deportivo

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Por definir



América de Cali vs Deportivo Pasto

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Por definir



Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Por definir



Independiente Medellín vs Deportes Tolima

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Por definir



Envigado FC vs Deportivo Cali

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Por definir



Atlético Bucaramanga vs La Equidad

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Por definir