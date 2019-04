El clásico entre Santa Fe y Millonarios ya tiene fecha y hora

La Dimayor anunció la programación de la penúltima fecha de la fase todos contra todos de la Liga, que ya tuvo un partido adelantado, el duelo que Once Caldas le ganó 4-0 al Deportivo Cali, que se anticipó por la participación de este último en la Copa Suramericana.

El miércoles primero de mayo, que es festivo, tendrá el grueso de la programación, en especial, el clásico entre Santa Fe y Millonarios, que se jugará a las 6 de la tarde y se verá por el canal RCN.

Esta es la programación de la fecha 19 de la Liga:



30 de abril



Envigado FC vs Atlético Nacional

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports



1 de mayo



Patriotas FC vs Deportes Tolima

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



Rionegro vs Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports



Jaguares FC vs La Equidad

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports



Independiente Santa Fe vs Millonarios FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: RCN



Independiente Medellín vs Atlético Huila

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



2 de mayo



Atlético Bucaramanga vs Unión Magdalena

Hora: 4:15 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports



Atlético Junior vs Alianza Petrolera

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports



América de Cali vs Cúcuta Deportivo

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



DEPORTES