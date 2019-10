Prográmese: así se jugará la fecha 18 de la Liga

La Liga va llegando a su recta final y la Dimayor ya anunció la programación de la jornada 18, la antepenúltima de la fase todos contra todos.

En la jornada se destacan los partidos América vs. Nacional y Junior vs. Millonarios. Los dos encuentros se jugarán el sábado 19 de octubre.



El hoy líder Alianza Petrolera cerrará la fecha el domingo 20, contra Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, y el sorprendente Santa Fe será local ese mismo día, contra Unión Magdalena.



Esta es la programación:



18 de octubre



Envigado FC vs La Equidad

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports



Atlético Bucaramanga vs Jaguares FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports



19 de octubre



Patriotas Boyacá FC vs Deportivo Pasto

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



Once Caldas vs Atlético Huila

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports



América de Cali vs Atlético Nacional

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: RCN



Deportes Tolima vs Cúcuta Deportivo

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports



Junior FC vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports



20 de octubre



Rionegro vs Deportivo Cali

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports



Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: RCN



Independiente Medellín vs Alianza Petrolera

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



