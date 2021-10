Millonarios-Junior, el partidazo de la jornada 15 de la Liga

La Dimayor dio a conocer la programación de partidos de la fecha 15 del fútbol colombiano, que se jugará entre el 21 y el 24 de octubre.



Proramación de la fecha 15

LIGA BetPlay DIMAYOR II-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 15



21 de octubre



Once Caldas vs La Equidad

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+



22 de octubre



Jaguares FC vs Envigado FC

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+



Deportes Quindío vs Alianza Petrolera

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win/Win+

Millos-Junior, partidazo en Bogotá



23 de octubre



Patriotas FC vs Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+



Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+



Independiente Medellín vs Deportes Tolima

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Millonarios FC vs Junior FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



24 de octubre



Águilas Doradas vs Deportivo Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+



América de Cali vs Atlético Nacional

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



Atlético Huila vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win/Win+

