La fecha 4 de los cuadrangulares no coincidirá con el paro nacional

La Dimayor anunció la programación de la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales, que estaba inicialmente para mediados de la próxima semana.

Esta vez, la entidad decidió que toda la fecha irá el mismo día, el miércoles 20 de noviembre, para que los partidos no coincidan con las marchas relacionadas con el paro nacional programado para el 21 de este mes.



De entrada, el partido más atractivo de la fecha será el clásico entre Deportivo Cali y América, que se jugará a partir de las 8:30 de la noche.



Esta es la programación:



CUADRANGULAR A



20 de noviembre



Deportes Tolima vs Cúcuta Deportivo

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: RCN



Junior FC vs Atlético Nacional

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: RCN



CUADRANGULAR B



20 de noviembre



Alianza Petrolera vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports



Deportivo Cali vs América de Cali

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports



