Sigue el fútbol: así continúa la Copa Colombia en su fase de cuartos

La Dimayor dio a conocer la programación de cuartos de final de la Copa Colombia, que se jugará desde el próximo 13 de enero.

COPA BetPlay DIMAYOR 2020

CUARTOS DE FINAL



13 de enero



Deportes Quindío vs Alianza Petrolera

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win Sports/Win+



Independiente Medellín vs Junior FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

14 de enero



Deportivo Pasto vs América de Cali

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win+



Deportes Tolima vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+



DEPORTES