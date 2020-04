Rifirrafe en el Pereira por contratos y salarios de los jugadores

La fuerte crisis que se vive en todos los sectores debido a la propagación del coronavirus, que tiene paralizado al mundo, también tocó las puertas del Deportivo Pereira, que ha tenido problemas en materia económica.

Este miércoles, el Pereira estaba pensando en si era necesario suspender los contratos de los jugadores y del cuerpo técnico, debido a esta problemática que se está viviendo.

De inmediato, la Asociación de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) entró a denunciar lo que se está viviendo en este equipo y revisar el tema por incumplir en los pagos de las obligaciones con los jugadores.



Este jueves, Pereira sacó un comunicado en el que habló de la situación y de los esfuerzos que se están haciendo en medio de la crisis.

“Hay que ser parte de la solución y no del problema”, así encabezaron una carta dirigida al presidente Jhon Omar Candamil los profesionales de las fuerzas básicas del Deportivo Pereira, que de manera voluntaria hicieron la propuesta de rebajarse el sueldo para aportar un granito de arena al club para que pueda mantenerse en la parte económica y poder pagar sus salarios a todos los que hacen parte de la institución matecaña.



“Somos conscientes del esfuerzo que deben hacer los clubes profesionales para salvaguardar la integridad de toda la comunidad futbolística, y en particular a usted que siempre ha sido generoso con todos nosotros y que nos imaginamos las estrategias y gestión que debe hacer para lograr sacar a flote este barco” fueron algunas de las palabras de los entrenadores, preparadores físicos y otros profesionales de las fuerzas básicas que son solidarios con el club.



El presidente Jhon Omar Candamil agradece la iniciativa de estos profesionales risaraldenses que demuestran el amor por el club y que es fundamental para seguir haciendo de Deportivo Pereira una empresa viable. Todos estos gestos de solidaridad también contribuirán a conservar los puestos de trabajo del personal administrativo del club, personas que no tienen salarios tan altos y que realizan una labor muy importante en la institución matecaña.



