Resumen de la bolsa: Junior sacude el mercado y los demás se adaptan

El año laboral, para la gran mayoría de los colombianos, comienza realmente este martes. Pero en el fútbol local, la pretemporada ya rueda desde la semana pasada. En medio de las fiestas, los equipos empezaban a armar sus nóminas para un 2020 atípico, con un torneo más corto de lo normal, en el que solo cuatro equipos clasificarán a la disputa de la estrella del primer semestre. Este es el resumen de los principales movimientos en la bolsa de jugadores.

El gran refuerzo (I). Miguel Ángel Borja llegará al Junior. En medio del folclor costeño, el jugador fue anunciado por Alejandro Char antes de dejar la alcaldía. Sin embargo, aún no ha sido anunciado oficialmente por el club, que hizo un esfuerzo grande para traerlo: préstamo con opción de compra de 4,3 millones de dólares. Y llegan ocho jugadores más. Junior sacudió el mercado.



El gran refuerzo (II). Adrián Ramos también llega al equipo de sus amores, el campeón América. Se hizo oficial apenas se venció el contrato que lo ligaba al Granada, donde lo despidieron con mucho cariño. Se había ido en 2010 como un joven con proyección y ahora aspira a aportar su experiencia internacional.

Adrián Ramos ya entrena con el América. Foto: Twitter: @AmericadeCali

La preocupación. Mientras del lado rojo de Cali siguen celebrando la estrella 14, en la orilla verde el panorama no es bueno: problemas económicos, pocos refuerzos y ventas obligatorias para tratar de cuadrar caja, como la de Christian Rivera a Xolos de Tijuana. Cali le apuesta a un DT desconocido en el medio, pero de antecedentes muy interesantes, especialmente en Ecuador: el uruguayo Alfredo Arias.

📹 Nuestro director técnico Alfredo Arias habló de la pretemporada y visualiza desde ya el inicio del 2020 para el glorioso.#2020Verdiblanco#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/YNhJcI3Aa0 — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) January 3, 2020

La base. Millonarios decidió cambiar de entrenador (Alberto Gamero por Jorge Luis Pinto) y mantener, prácticamente, la base de jugadores de la campaña de 2019, con retoques en la defensa (llegaron dos centrales, Luciano Ospina y el costarricense Juan Pablo Vargas, y un lateral, Elvis Perlaza). De la mitad de la cancha hacia adelante, el equipo es prácticamente el mismo, salvo el regreso de Ayron del Valle en lugar de Fabián González Lasso, que se fue a Nacional. El año pasado, esa base solo alcanzó para un cupo a la Suramericana. ¿Será suficiente?

Alberto Gamero, en su primer práctica con Millonarios. Foto: Millonarios

La barrida. La de Santa Fe. Entre los jugadores estuvieron en 2019, más los que tenían contrato con el club y no tendrá en cuenta el DT Hárold Rivera, se fueron ¡30 jugadores! Un equipo completo. El club le apuesta a la austeridad. Podría salir Maicol Balanta por no presentarse a prácticas sin justificación.



La incógnita. La de Atlético Nacional. Hasta ahora, los verdes han anunciado a seis jugadores, ninguno como gran figura: González Lasso, Estéfano Arango, Déinner Quiñones, Andrés Andrade y los regresos de Jéfferson Duque y Diego Braghieri. Al igual que Millos, a Nacional lo de 2019 apenas le alcanzó para Suramericana. ¿Será suficiente?



El fin de una era. Dos referentes de sus respectivos clubes se despidieron, por ahora, del fútbol colombiano. El goleador de los años 10 en Colombia, Germán Ezequiel Cano, dejó al Medellín. En su lugar llegó un argentino de largo recorrido y muchos equipos, Federico Laurito, de casi 30 años. En Santa Fe dijo adiós Omar Pérez, después de 11 años y el ciclo más exitoso del club. Llevaba casi un año sin jugar por lesión.

Germán Ezequiel Cano se despidió del Medellín. Foto: Jonh Jairo Bonilla

La queja. Carlos Mario Zuluaga, presidente de Equidad, es el protagonista: “Los equipos no estamos contratando porque no tenemos con qué, solo se ven contrataciones de dos, tres equipos, va a haber una gran inequidad en lo deportivo y ojalá eso no afecte el desarrollo normal del campeonato”, dijo. Hay dos equipos que no han anunciado un solo jugador nuevo: Cúcuta Deportivo y Patriotas, que lo único que ha mostrado como contratación es el regreso de Federico Arbeláez, que vuelve de Santa Fe.



