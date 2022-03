Una de las noticias de la asamblea ordinaria de la Federación Colombiana de Fútbol, que se realizó este jueves en Bogotá, fue el respaldo de los dirigentes para el torneo de la Primera C que se viene empujando desde hace rato.

Según se supo tras la asamblea, la idea que tienen los dirigentes es que el campeón de este año en el torneo de la división aficionada, que organiza la Difútbol, sea invitado desde 2023 al campeonato de la B.

Este sería el paso inicial para darle protagonismo al torneo de la C en el fútbol colombiano.



Posteriormente, la idea es que se establezca el ascenso y descenso en estas divisiones del balompié nacional.



Se espera que en el mes de abril, en asamnlea extraordinaria, se ultimen los detalles para que esta iniciativa sea una realidad.



Álvaro González, presidente de Difútbol, dijo previamente en Win Sports que "La primera C es una necesidad para el fútbol colombiano".



Aclaró que solo dos países en el mundo, entre ellos Colombia, no tienen ascenso y descenso en todas las categorías, por eso la motivación para sacar adelante la C.

Ya el año pasado la idea se estuvo tratando. Incluso, se proyectó que el equipo campeón de la C en 2021, fuera invitado a participar en la B en el 2022, lo que no sucedió.





