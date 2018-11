Santa Fe anhela las semis y va por la remontada: visita a Tolima 

90 minutos separan al Deportes Tolima de alcanzar el cupo a la semifinal de la Liga, la ventaja, corta pero al final ventaja que le da la victoria obtenida en el juego de ida ante Santa Fe, el rematar como local en un estadio que por los reportes de venta de boletería por fin se va a llenar y el buen rendimiento colectivo que ha sido constante en el torneo ponen a soñar con el siguiente peldaño en la ruta hacia el bicampeonato.

Con esa ilusión, pero respetando las condiciones del rival que como visitante ha sacado importantes resultados en en el campeonato local y en Copa Suramericana, los dirigidos por Alberto Gamero han preparado el juego ante los "cardenales".



"Nosotros tenemos nuestra responsabilidad, somos los campeones y queremos llegar a la siguiente fase, Santa Fe es un equipo fuerte cuando ataca, desde su propia área levanta el balón y crea peligro, debemos ser inteligentes y ordenados para manejar las acciones del partido" afirmó el técnico Alberto Gamero.



En el juego de ida salió golpeado el lateral Nilson Castrillón, en la práctica del viernes en horas de la tarde se hizo una valoración y no tendrá problema para jugar este sábado, mientras que se está manejando la posibilidad de que vaya desde el arranque Fainer Torijano en sustitución de Luis Payares que no tuvo un buen desempeño frente a los rojos de Bogotá.

Para el mediocampo se maneja el retorno como titular de Rafael Robayo en reemplazo de Carlos Rentería, con el bogotano se gana en manejo y salida constante para acompañar a los creativos que nuevamente serán Daniel Cataño y Yohandry Orozco.



Sobre el partido que se jugará después de las 8:00 p.m. y que tendrá el arbitraje Bismark Santiago, el arquero Álvaro Montero indicó "Estamos ilusionados con la posibilidad de repetir título, esto es pasó a paso, al frente hay un rival importante y que sabe jugar finales, nosotros si mantenemos el rendimiento podemos avanzar de ronda".

Santa Fe, con la ilusión de competir en dos torneos

El destino puso a Miguel Ángel Solís, el tercer portero de Santa Fe, a asumir el reto de cuidar el arco rojo y buscar este sábado la clasificación a la semifinal de la Liga frente al Tolima. Desde su llegada al club, en 2016, solamente ha jugado seis partidos, todos este año. Y ahora será el titular para tratar de darle la vuelta a una serie que su equipo pierde por 2-1.



El infortunio se apoderó del arco rojo: Leandro Castellanos se rompió el tendón de Aquiles el pasado 5 de septiembre, mientras que Robinson Zapata sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará al menos ocho meses por fuera. Así que le tocó a Solís.



Es una responsabilidad que asume con todas las de la ley, y en la que espera salir ganador para dedicarles una clasificación a semifinales a sus compañeros de puesto, “a mis hermanos”, como lo dice el cancerbero vallecaucano.

“Me dolió mucho lo que le pasó a Leandro y ahora a Robinson, porque somos como hermanos. Así que ahora me toca a mí y tengo fe de que los cuatro, con Ómar Rodríguez –cuarto arquero– podamos celebrar una clasificación, en la que muchos no creen, pero en la que este grupo está convencido de que la puede lograr. Es una responsabilidad muy grande que tenemos clara. Independientemente de quién ataje, luchamos por lo mismo y hacemos la misma fuerza. Por ellos, mis hermanos, y por todo el equipo, es que vamos a jugar y a salir a darle vuelta a esta serie en Ibagué”, le dijo Solís a Futbolred.

Solís se dio a conocer como arquero suplente de la Selección Colombia sub-20 en el 2003, en el equipo que fue tercero del mundo. Hoy, a sus 35 años, Solís ha llevado con paciencia, amor y entrega su estadía en el conjunto cardenal. Como cualquier futbolista, quisiera jugar y tener más oportunidades, pero entiende que está en uno de los equipos con mejor terna de porteros.



“Santa Fe es un equipo grande y uno tiene que luchar y entregarse al máximo en cada práctica y en cada oportunidad que se tenga. Yo llevo 16 años de carrera, he pasado por muchos equipos, pero no había tenido la oportunidad de competir a este nivel, con arqueros de roce internacional. Aquí no se le ha regalado nada a nadie y yo solo he esperado mi momento, aunque lamento que haya sido por las últimas adversidades”, expresó el hombre del barrio San Pedro, de Palmira.

Los dos ángeles de Solís

Miguel Solís Lerma inició su carrera en 2002 en Cortuluá, “no en 2006, como dice Wikipedia (risas)”. Pasó por Pasto, Huila, Llaneros, Bucaramanga, Unión Magdalena y Huila, además de Santa Fe. En su hoja de vida cuenta también con un paso corto –seis meses– por el fútbol de Panamá, con San Francisco.



Es hijo de Miguel Solís, quien falleció hace diez años, y de Berta Lerma. “Nosotros somos primos hermanos con Jefferson Lerma”, reconoció en la charla. Actualmente es padre de dos niñas, Antonella (6 años) y María de los Ángeles (11), y viven con su esposa Ángela. Sin embargo, su voz se quiebra un poco cuando habla de Miguel Ángel, su hijo varón, quien partió hace tres años, cuando el niño tenía dos de edad. Sin embargo el arquero prefiere sonreír, porque sabe que desde el cielo tiene alguien que ilumina su vida y su carrera.



“Mi hijo es mi ángel, que me cuida y me protege, él siempre está conmigo. Cuando nos dejó, aprendí que uno no puede quedarse en puntos suspensivos en la vida, que debe seguir adelante y justamente luchar por esa persona que algún día estuvo ahí, por los que todavía están a mi lado y son mi familia, que son mi motor”, confesó Solís, quien lleva el número 18 en su espalda, recordando la fecha de nacimiento de su pequeño: “nació un 18 de octubre, y por eso lo represento en mi dorsal, pero mi hijo está en mí en todo momento”.



Solís vuelve a reír y dice con gratitud: “Yo tengo dos ángeles que me ayudan, el otro es mi padre, quien fue mi gran ejemplo; me enseñó lo que era la perseverancia, la lucha por los sueños, y las ganas de salir adelante y superarse cada día”.

Alineaciones probables

Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Fainer Torijano, Julián Quiñones, Danobis Banguero; Rafael Carrascal, Carlos Robles, Rafael Robayo, Daniel Cataño, Yohandry Orozco; Marco Pérez.

D.T.: Alberto Gamero.



Santa Fe: Miguel Solis; Arbolda, Urrego, Henao, Balanta; Gordillo, Perlaza; Guichón, Seijas, Morelo y Arley Rodríguez.

D.T.: Guillermo Sanguinetti.





GUILERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué





JUAN PABLO ARÉVALO

Redactor de FUTBOLRED

Para EL TIEMPO