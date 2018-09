Tolima expone su liderato contra Rionegro en el Murillo Toro

Deportes Tolima no quiere soltar el primer lugar de la Liga, por eso el técnico Gamero ha dispuesto de lo mejor de la nómina de jugadores para enfrentar al siempre complicado equipo de Águilas Doradas, este sábado después de las 4:00 p.m. en el Manuel Murillo Toro.

Por primera vez estará en la convocatoria el volante antioqueño Daniel Cataño que llegó como refuerzo para este torneo y por lesión no ha podido debutar con la Vinotinto y Oro, así mismo retornó a concentración el Venezolano Yohandry Orozco que estuvo ausente debido a un problema muscular la fecha anterior.

creo que llego en un momento importante para el equipo que va a ratificar su condición de campeón FACEBOOK

TWITTER

"Fue un tema complicado estar por fuera por una lesión sin haber jugado oficialmente, pero trabajé bien para tener una positiva recuperación y aunque tenía muchas ganas de jugar y aportar al equipo, tuve paciencia y creo que llego en un momento importante para el equipo que va a ratificar su condición de campeón y a mantener su lugar en la tabla, espero que sí el profe me da minutos aprovechar la oportunidad" indicó Daniel Cataño.



Para este partido será baja por lesión el lateral izquierdo Danobis Banguero, su lugar lo ocupará Omar Albornoz; durante la semana de trabajos se manejó la opción para que apareciera en esa posición el Costarricense Juan Pablo Vargas pero el técnico se decantó por el cartagenero Albornoz.



A pesar de que regresa a convocatoria Yohandry Orozco, Jader Obrian seguirá como titular al lado de Luis González en la dupla de creativos, para acompañar la función de ataque que mantiene como referencia al goleador Marco Pérez.



A mitad de semana el presidente del club, Gabriel Camargo, afirmó que Boca Juniors preguntó condiciones por el arquero Álvaro Montero ante la baja que tiene el equipo Xeneize del portero Esteban Andrada, pero la posibilidad fue rechazada por el directivo del campeón Colombiano.

Rionegro a un paso de la clasificación a los ocho

Un duelo vistoso prometen los conjuntos de Rionegro y Tolima, dos equipos que están dentro del grupo de los ocho. Tolima es nada más y nada menos que el líder de la tabla, con 25 puntos, mientras que Rionegro es el cuarto con 21 unidades.



Desde el comienzo de la Liga el técnico de las Águilas, Jorge Luis Bernal, ha manifestado que sueña con ganar el título con este equipo. Este objetivo lo ha ‘inyectado’ en cada uno de sus jugadores, quienes han captado el mensaje y están mentalizados con ser campeones este semestre.

Ellos demostraron que sólo se necesita jugar bien y nosotros así lo estamos haciendo este semestre FACEBOOK

TWITTER

“Tenemos en nuestra mente ganar el título en diciembre. El equipo que visitamos este sábado, Deportes Tolima, demostró que para ser campeón no es necesario tener mucha plata o ser uno de los más grandes y con más historia del país. Ellos demostraron que sólo se necesita jugar bien y nosotros así lo estamos haciendo este semestre”, argumentó el volante creativo Freddy Hinestroza.



Dijo que para lograr esta meta deberán sacrificarse en cada fecha y mantener un buen nivel de juego, “Partido tras partido hay que tener regularidad, nosotros venimos de menos a más, venimos en alza, en cada entrenamiento nos esforzamos para no cometer errores y mejorar la eficacia, en donde tenemos más falencias”, concluyó Hinestroza



El equipo que viajó a este compromiso tendrá una sola modificación, pues no viajó por decisión técnica el volante Camilo Ayala, en su lugar estaría Francisco Rodríguez. El resto del plantel sería el mismo que actuó en la fecha anterior. Lo que sí llamó la atención es que dentro de los suplentes, volvió a ser tenido en cuenta el defensor Camilo Pérez.



“Tenemos un gran equipo. En cada puesto tenemos alternativas muy buenas, eso hace que los inicialistas tengan un buen rendimiento y los que estamos esperando tratemos de hacer las cosas mucho mejor. Lo primordial es que el equipo esté bien, que se mantenga en los primeros lugares. Estamos guiados por un buen camino y sabemos cuál es el objetivo”, finalizó Pérez.

Alineaciones probables

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Luis Payares, Omar Albornoz; Rafael Robayo, Carlos Robles, Rafael Carrascal, Luis González, Jader Obrian; Marco Pérez.

D.T.: Alberto Gamero.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Hanyer Mosquera, Carlos Ramírez y Álvaro Angulo; Francisco Rodríguez y Jhonny Vásquez; Edinson Toloza, Leandro Velásquez y Fredy Hinestroza; Humberto Osorio.

D.T.: Jorge Luis Bernal.







Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro