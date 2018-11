Tolima busca ser cabeza de serie en los cuartos: recibe a Patriotas

Una inmejorable oportunidad tiene Deportes Tolima para consolidar la campaña del todos contra todos en el segundo semestre, de llegar a vencer a Patriotas los dirigidos por Alberto Gamero ratificarían el primer lugar en la tabla y el derecho a terminar siempre de local en todas las llaves que restan del torneo.

El cuadro Pijao tuvo solo una unidad de entrenamiento previo al juego frente a los acereros, por ello se prevén pocas variantes en la formación titular con respecto al juego de mitad de semana, por acumulación de amarillas sale de convocatoria Carlos Robles y por decisión técnica Sergio Mosquera, llegan a concentración el Costarricense Juan Pablo Vargas y el volante Luis Alejandro Paz.



El técnico Gamero y el grupo de jugadores han sido enfáticos al afirmar que no quiere dar ventajas y va por el primer lugar por eso están listos para jugar ante Patriotas.

Patriotas no tiene nada que perder pero si mucho por ganar y mostrarse, nosotros tenemos que hacer lo que sabemos y marcar diferencia

"Hemos hecho un buen trabajo a lo largo del semestre, nuestro rendimiento ha sido alto y eso lo queremos ratificar siendo primeros en todo, Patriotas no tiene nada que perder pero si mucho por ganar y mostrarse, nosotros tenemos que hacer lo que sabemos y marcar diferencia" indicó Nilson Castrillón que se consolidó como lateral por la zona derecha en el campeón Colombiano.



En la defensa se podría presentar la aparición de la dupla Luis Payares junto a Julián Quiñones, aunque no se descarta la aparición desde el vamos del "tocó" Juan Pablo Vargas.



En el sector de mediocampo la duda está entre Luis Paz y Rafael Robayo para conformar el trío de marca junto a Rafael Carrascal y Carlos Rentería, el entrenador no quiere modificar el módulo con tres de contención y dos creativos que le ha dado buenos resultados a lo largo del campeonato.



Ante Patriotas, Deportes Tolima se juega el registro de no haber perdido como local en este torneo, solo cedió dos empates.

Posible alineación:

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Luis Payares, Danobis Banguero; Rafael Carrascal, Luis Paz, Carlos Rentería, Luis González, Yohandry Orozco; Marco Pérez.

D.T.: Alberto Gamero.





