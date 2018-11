Once Caldas expondrá nómina emergente contra Tolima

Once Caldas visitará a Tolima con la idea de alcanzar un triunfo en la Liga que lo ponga en la cúspide del rentado, sin embargo, expondrá una nómina emergente en Ibagué, dada la necesidad de darle descanso al grupo principal.

Los manizaleños lograron su clasificación dentro del grupo de los ocho en la fecha pasada cuando empataron 1-1 contra América, y ahora esperan terminar la fase regular en los primeros lugares, no solamente por las ventajas que se reciben en las instancias finales del rentado, sino también por su intención de confirmar un cupo en un torneo internacional.



El caldense ha tenido cierto declive en su propuesta futbolista después de ser una de las sorpresas del semestre, a lo que se le suma la reciente pérdida de David Lemos, jugador al que se le diagnosticó una lesión de menisco externo y ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, contexto que afecta la estructura ofensiva del técnico Hubert Bodhert.



“Nosotros en este partido queremos ganar jugadores, ya hay unas necesidades, unas obligaciones que comienzan a abrir puertas a otros muchachos y van a tener la oportunidad ante este partido de sumar ritmo, de sumar minutos, de demostrarnos que van día a día adquiriendo el nivel necesario para lo que se viene. Hemos tratado de organizar un grupo que pueda representarnos de la mejor manera en Ibagué”, dijo Bodhert.



Juan David Rodríguez será el único jugador titular que actuará en el compromiso y estará acompañado en el medio campo de los suplentes, aunque experimentados Mauricio Restrepo y Luis Sierra.



“Tolima es uno de los buenos equipos del fútbol colombiano, es un equipo intenso que tiene hombres rápidos arriba, va a ser un partido de mucho cuidado, pero yo creo que los hombres que vamos, vamos con muchas ganas, vamos con muy buena actitud, la idea que se trabaja no es para uno ni para otro, sino que es una misma idea, o sea que vamos con esa mentalidad de tener la oportunidad de hacer un gran partido y sumar minutos”, comentó Restrepo.



Los ‘albos’ ocupan la tercera casilla en la tabla de posiciones con 33 puntos, mismo rendimiento registrado por los Medellín y ‘pijaos’, dueños del cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Tolima quiere sumar

Deportes Tolima se pondrá al día en el campeonato, cuando reciba en el Manuel Murillo Toro al Once Caldas en juego aplazado de la fecha 14 de la Liga, este juego servirá para que los pijaos busquen la punta de la tabla y se sacudan del golpe que significó la derrota del pasado sábado ante Santa Fé.



Para este compromiso que se llevará a cabo a partir de las 7:30 p.m. el Vinotinto y Oro recupera al volante Rafael Carrascal que cumplió fecha de suspensión por acumulación de amarillas, de igual forma es novedad en la convocatoria el zaguero central Luis Payares que estuvo por fuera de las listas para partidos oficiales durante cuatro jornadas, sale de la concentración el defensor Fainer Torijano.



Tolima y Once Caldas llegan con igual cantidad de puntos, el triunfo los pondrá en la cima de la tabla y los dejará para que en la última fecha aseguren rematar en las siguientes fases de local.



Con la vuelta de Rafael Carrascal se dará continuidad a la línea de tres volantes de contención junto a Rafael Robayo y Carlos Robles; en la zona defensiva llegaría como nueva unidad Luis Payares para hacer pareja con Julián Quiñones.



Con respecto al juego frente a Caldas, el volante Rafael Robayo indicó "en la fecha pasada cometimos errores en marca, no estuvimos claros, pero ahora será otra historia es un partido diferente, Caldas es un equipo de dinámica, con jugadores jóvenes, pero nosotros estando concentrados los podemos superar y volver a llegar al primer lugar".



Este martes se dió a conocer la llegada del atacante Maicol Balanta, procedente de Alianza Petrolera, el delantero estuvo en la sede administrativa y realizó trabajos en el sitio de prácticas del conjunto Pijao, Balanta será la primera contratación de cara a los retos del próximo año que incluyen Superliga, Copa Libertadores y Liga I.

Alineaciones probables:

Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Luis Payares, Danobis Banguero; Rafael Carrascal, Rafael Robayo, Carlos Robles, Luis González, Yohandry Orozco; Marco Pérez.



Once Caldas: Sergio Román; Israel Alba, José Luis Moreno, Geisson Perea (Jorge Cardona) y Tomas Clavijo; Mauricio Restrepo, Luis Sierra y Juan David Rodríguez; Mender García, Alejandro García y Marcelino Carreazo.



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué