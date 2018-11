Tolima, a un paso de su segunda final consecutiva: recibe al Medellín

Deportes Tolima en menos de seis meses estaría clasificando a su segunda final de la Liga de forma consecutiva, si logra sobrepasar a un complicado Independiente Medellín que en sus visitas al Manuel Murillo Toro ha sido un duro rival para el Vinotinto y Oro.

El empate obtenido en la ida en la capital antioqueña no es ventaja para confiarse y si lo han hecho sentir en sus declaraciones los jugadores y cuerpo técnico del campeón Colombiano, que para este compromiso tendrá como ausencia al Venezolano Yohandry Orozco pero recupera al otro volante patriota Luis González.



Después del juego en Medellín salieron con problemas físicos Marco Pérez, Omar Albornoz, Danobis Banguero y el citado Orozco, los tres primeros no tienen inconveniente para jugar ante el poderoso y forman parte del grupo que está en concertación.



"Salí con un leve dolor y preferimos no arriesgar pensando en la vuelta y en la final qué es el sueño que tenemos, espero seguir aportando en goles y llegar a buscar el título, que sería hacer historia en este equipo, no podemos confiarnos y debemos ser inteligentes para marcar primero y ganar ante un complicado rival que está en esta fase por sus méritos" afirmó Marco Pérez que está con 17 goles al tope de la tabla junto a Germán Cano.



La única variante que tendrá la nómina Pijao para el juego de este domingo será el retorno de Luis "Cariaco" González en lugar de su compatriota, lo que obligaría a que Daniel Cataño pase a jugar por izquierda en la dupla de creación.

Medellín quiere llegar a la final: visita al Tolima con la serie igualada 2-2

El primer duelo fue un empate 2-2 y ahora la visita buscará la clasificación como visitante.



Octavio Zambrano, entrenador del Medellín, comentó que sueña con conseguir la séptima estrella para el poderoso. “Dar la vuelta en el Atanasio es un sueño que lo hemos visualizado todos desde hace un tiempo atrás. Esto viene de algún tiempo y nos hemos ido poco a poco fortaleciendo con esa visión de darle a nuestros fanáticos, familias y a nosotros mismos esa recompensa”.



Zambrano indicó que el estilo de juego del Medellín se basa en la tenencia del balón y que es clave que Andrés Ricaurte y Larry Angulo manejen las ideas. “Nuestro fútbol es de elaboración y en tanto en cuanto podamos jugar ese fútbol, con un Ricaurte y Angulo compartiendo los hilos, podemos lograr más. En el Atanasio, Ricaurte estaba bien referenciado y decidimos librear más a Larry. Por ahí va el tema con nosotros”.



Octavio admitió que Medellín no se defiende bien y por eso tiene que atacar constantemente a los rivales. “Somos buenos cuando poseemos el balón. Si nos toca defender, no creo que somos un equipo que pueda jugar en los talones. Tenemos que jugar ofensivo y con la ida de atacar la pelota. Todos los partidos tienen un ritmo y si tenemos que hacer un bloque con ocho jugadores, lo vamos a hacer porque lo que cuenta es ganar”.



El ecuatoriano confirmó que se han practicado los penales y los jugadores saben quienes van a lanzar, pero espera no llegar a esa instancia. “Hemos hecho nuestra tarea y vamos a mostrar los videos a los jugadores de a poco. No queremos sobrecargarlos con eso porque sinceramente mi deseo es que esto se termine en los 90 minutos, con nosotros felices. Pero la tarea ya se hizo de darle la información a arqueros como ejecutores de penales porque es parte del juego y hay que prepararse”.

Alineaciones probables

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Fainer Torijano, Danobis Banguero; Rafael Carrascal, Carlos Robles, Carlos Rentería, Luis González, Daniel Cataño; Marco Pérez.

D.T.: Alberto Gamero.



Independiente Medellín: David González, Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Sebastián Macías, William Parra, Larry Angulo, Brayan Castrillón, Andrés Ricaurte, Juan Fernando Caicedo y Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.





Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué





Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín