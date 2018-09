Medellín no quiere quedarse fuera de los ocho, enfrenta a Tolima

Independiente Medellín visitará a Deportes Tolima el sábado a las 8:00 p.m. por la décima fecha de la Liga Águila 2018-II. El rojo lleva cinco juegos de manera seguida sin obtener los tres puntos y está por fuera del grupo de los ocho. Un triunfo los volvería a meter dentro del selecto grupo.

Medellín supo aprovechar esta semana larga donde no tuvo partidos entresemana para mejorar algunos puntos en la parte defensiva y ofensiva. Así lo dijo su entrenador Octavio Zambrano.



“Para nosotros fue muy bueno tener una semana larga, que no habíamos tenido, para trabajar aspectos que teníamos que mejorar defensivamente y ofensivamente. Yo creo que las cosas van de la mejor manera para preparar el partido”, dijo el ecuatoriano.



Medellín se encuentra en la novena posición a un punto del último cupo hacia los playoffs. Octavio expresó que ya no pueden regalar más puntos. “El margen de error es mucho menos, tenemos que centrarlos en lo que vamos a hacer, no pueden haber demasiados experimentos y tenemos que salir a ganar los partidos que nos quedan”.



“Ese es el grupo de élite de fútbol colombiano, pero me ha tocado ser primero desde el comienzo hasta el final y no cumplir con el objetivo. Claro que es mejor estar primeros porque todo es mejor cuando vas ganando”, opinó sobre no estar en los primeros puestos.

“Es posible que cambiemos nuestro esquema porque la inclusión de un jugador nuevo (Alejandro Barbaro) te da muchas posibilidades. Es un jugador de tres cuartos para arriba con muy buen pie tanto como para filtrar el balón y para patear al arco”, comentó sobre el posible cambio de táctica y lo que puede aportar el último refuerzo Alejandro Barbaro.



Zambrano también explicó qué busca con Barbaro y qué impacto tendrá en el equipo. “Esperamos que Alejandro y Ricaurte sean una buena sociedad y con otros jugadores sea lo mismo. Buscamos un volumen de ataque más diversificado porque no tenemos un jugador que pueda enlazar jugadas de toque corto”.



Sin embargo, indicó que el argentino todavía no está listo para jugar un partido completo: “No está para 90 minutos, está para 45 y la próxima semana va a estar mejor”.



Leonardo Castro no será tenido en cuenta por una lesión. El delantero sufrió una molestia en el isquiotibial y estará por fuera de las canchas por tres semanas.



Hernán Pertúz que lleva varias semanas por fuera por un golpe en su columna, estaría dentro del grupo de los concentrados, si supera una última prueba médica. Así lo dijo el médico del club Édgar Méndez. “Si respuesta es positiva, vamos a tenerlo el fin de semana. Vamos a reunirnos con el cuerpo técnico si va a poder estar o no en la ciudad de Ibagué”.

Posible alineación

Independiente Medellín: David González, Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Jorge Segura, Javier Calle, Luis Luna, Yulián Anchico, Andrés Ricaurte, Ever Valencia, Juan Fernando Caicedo y Germán Cano.









Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín