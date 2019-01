Tolima quiere mantener la ventaja en casa para ganar la Superliga

Deportes Tolima quiere, este domingo y en su casa, mantener la ventaja que obtuvo cuando venció 1-2 al Junior en Barranquilla en el partido de ida de la Superliga colombiana para levantar el primer título del año en su país, que en 2018 ganó el Millonarios.

El conjunto de Ibagué, que es dirigido por Alberto Gamero, confiará en el goleador Marco Pérez, que anotó los dos tantos de la ida, y en el portero Álvaro Montero, una muralla de 23 años que día a día se consolida como una de las figuras de los arcos en Colombia y que en 2018 fue convocado por primera vez a la selección.



El entrenador también tendrá disponibles al venezolano Luis "Cariaco" González y al centrocampista Daniel Cataño, fundamentales en el partido de ida porque lideraron los contragolpes con los que su equipo se impuso en Barranquilla.



Asimismo, espera mantener la buena racha frente al Junior en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué donde el equipo caribeño no gana desde hace tres años, pues la última vez que lo hizo fue en diciembre de 2015.



"Estoy alegre porque estamos a 90 minutos de conseguir una Superliga, la quiero ganar porque es un título que no tengo", afirmó Gamero.



Entre tanto, el Junior de Barranquilla, dirigido por el exseleccionador de Ecuador y Honduras Luis Fernando Suárez, tendrá que mejorar de cara al arco, pues en la ida estuvo impreciso y desperdició más de media docena de oportunidades de gol.



Suárez podrá repetir el equipo que puso en la ida, en el que sobresalen el extremo Luis Díaz, que rechazó este mes una oferta para fichar por River Plate y anotó el gol en la ida; Teófilo Gutiérrez, que destacó en el primer partido al jugar como mediapunta, y el extremo Freddy Hinestroza, uno de los fichajes para esta temporada

.

"Va a ser un partido que hay que afrontarlo con toda la atención necesaria y después con toda la disposición de ataque para poderlo ganar. Es un partido de esos claves, un partido en donde uno para ganarlo debe estar pensando en cómo no te marquen rápido", afirmó el entrenador en una rueda de prensa.



Para ello, Suárez, que reemplazó en el cargo al colombo-uruguayo Julio Comesaña, contará con todas sus armas en defensa -Marlon Piedrahita, Jefferson Gómez, Rafael Pérez y Gabriel Fuentes- que fueron las utilizadas usualmente el año pasado cuando el equipo ganó el Torneo Clausura y llegó a la final de la Copa Suramericana.



La última vez que se enfrentaron en Ibagué fue el 8 de abril del año pasado, cuando el Tolima se impuso 2-1 con goles de Sebastián Villa, ahora en Boca Juniors, y Rafael Robayo, mientras que el gol de los barranquilleros lo anotó Teo.