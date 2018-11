La ventaja fue de los visitantes, pero no hay nada dicho en la Liga

En teoría, en el fútbol hay dos factores que marcan una tendencia en series de ida y vuelta: el primero, cerrar como local, con su público. El segundo, haber conseguido un buen resultado como visitante en el primer encuentro. Si esas premisas se cumplieran siempre, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima serían los favoritos para clasificar a la gran final de la Liga.

Sin embargo, ni Rionegro, el rival de Junior este domingo en Barranquilla (5:15 p. m., con transmisión de RCN), ni Independiente Medellín, que visitará al Tolima en Ibagué (7:30 p. m., con señal de Win Sports), se resignan a que su temporada termine y tratan de apuntarles a sus virtudes para dar vuelta a unas series que, de entrada, no fueron favorables.



En la serie entre Junior y Rionegro Águilas, el favorito, claramente, es el equipo que dirige Julio Comesaña. Ganó de visitante, nunca ha perdido con su rival en Barranquilla y en el semestre solamente dos equipos le sacaron puntos en su casa. Curiosamente, ninguno de los dos entró a los ocho: América (que le empató 0-0) y Jaguares (que en la última fecha de la fase regular ganó 1-2 en el Romelio Martínez, a una nómina B del Junior).

Lo que preocupa, en el caso de Junior, son los descuidos que tiene, que a veces le cuestan puntos importantes y otras veces generan dudas sobre la capacidad del equipo, una nómina capaz de tardes y noches brillantes, pero que también a veces falla clamorosamente, como en el primer tiempo del partido de Liga contra Tolima en Ibagué, que terminó perdiendo 0-3 y luego volteó; como el juego de la Copa Suramericana contra Defensa y Justicia, en el que tuvo una primera etapa para el olvido, o como los últimos diez minutos del partido de ida de esta semifinal, que le generaron un enorme disgusto al técnico del Junior, Julio Comesaña. Fue tal su molestia que el jueves no fue a la rueda de prensa, sino que se quedó en el camerino hablando con los jugadores, según su asistente, Alfredo Araújo.



“El primer tiempo fue nuestro, pero sin pisar el acelerador. En el arranque del segundo tiempo se hizo lo que se debió hacer en el primer tiempo, liquidar el partido. La tercera parte fue lo que ustedes vieron al final”, dijo el DT uruguayo a su regreso a Barranquilla.



Rionegro no ha sido un mal visitante este semestre. Ganó tres de sus 11 partidos por fuera del estadio Alberto Grisales; curiosamente, todos en ciudades de altura: 0-1 a Pasto, 0-2 a Equidad, en Bogotá, y 0-1 a Patriotas, en Tunja. Pero uno de los partidos que perdió fue en Barranquilla. Y de diez visitas a esa ciudad en primera división, nunca pudo ganar. Es decir, el equipo de Jorge Luis Bernal también jugará contra la historia.



“Valoramos cómo los muchachos se sobrepusieron tras el 3-0; la llave está abierta, siempre hemos querido generar más fútbol. Al frente tuvimos un equipo con mucha jerarquía, mucho gol y este domingo lo demostró”, explicó Sergio ‘Jeringa’ Guzmán, asistente de Jorge Luis Bernal. “Podemos darle vuelta al marcador en Barranquilla, a estas finales no llegamos invitados”, agregó.

Por un logro histórico

Salvo en 1981 y 1982, cuando el formato del campeonato era completamente diferente, Deportes Tolima nunca pudo disputar dos finales seguidas. Esos años, el sistema era distinto: campeonatos de un año, cuadrangulares semifinales y una final de cuatro equipos en 1981 y un octogonal final al año siguiente. Ahí, Tolima logró dos subcampeonatos seguidos. Ahora le apunta a un doblete histórico para la ciudad y para el técnico Alberto Gamero. Pero para poder llegar de nuevo a la final, Tolima intentará corregir algunas fallas de funcionamiento que ya le costaron un susto en los cuartos de final, frente a Santa Fe, y dos goles en el partido de ida.

Marco Pérez, delantero del Tolima. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

“Contra Santa Fe no tuvimos muchas opciones, pero sí muchas llegadas. Debemos tener más concentración y tranquilidad y meter la que nos llegue. Nos faltó un gol contra Santa Fe, aunque tuvimos el control”, recordó Gamero en la rueda de prensa del miércoles.



Aunque, en el papel, el equipo tuvo tres volantes de recuperación (Carlos Robles, Rafael Carrascal y Carlos Rentería, este último con mucha más proyección), a Tolima le faltó filtro; esto pese a que, con esa formación, Gamero buscaba tener la pelota y no quitarla. Y el otro problema es cierta debilidad por las bandas, que se podría agravar si no logra recuperar a Danovis Banguero, quien no terminó bien el primer partido.



Marco Pérez, el goleador del equipo, no jugó el segundo tiempo del partido de ida por precaución, y, para completar, Tolima perdió al venezolano Yohandry Orozco. Para fortuna de Gamero, Luis ‘Cariaco’ González ya está disponible para volver, tras su ida a la Selección.



Medellín sufre de problemas parecidos a los del Tolima, en cuanto a la falta de recuperación en la mitad y a la debilidad por los costados. Pero a eso se suma un problema adicional. A su goleador, el argentino Germán Ezequiel Cano, se le cerró el arco en los dos últimos partidos: frente a Bucaramanga, como visitante, y el juego de ida contra Tolima.



“En un diálogo que tuvimos con Germán Ezequiel, él asumió que sí estaba un poco ansioso. Él quiere de sobremanera ayudar al equipo, hacer un gol. Y ese deseo ferviente que tiene un goleador a veces te cobra factura. Muchas veces es mejor que las cosas pasen en vez de forzarlas”, explicó el DT Octavio Zambrano.



La serie está pareja y un nuevo empate forzaría a los cobros desde el punto penalti, algo en lo que Tolima es muy fuerte. Pero los dos equipos apuntan a acabar todo en los 90 minutos. A ninguno le gusta especular.



JOSE ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc