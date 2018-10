Santa Fe busca un triunfo contra Junior que lo ratifique en los ocho

Independiente Santa Fe y Atlético Junior prometen este sábado disputar un gran partido en el estadio El Campín, de Bogotá, donde se medirán desde las 7:45 de la noche por la fecha 14 de la Liga II-2018. Sus posiciones en la tabla de posiciones -ambos metidos entre los ocho mejores-, sus buenos resultados a nivel local e internacional, y el momento que viven colectivamente, hacen presagiar un compromiso interesante, en el que ambas escuadras buscarán el triunfo para acercarse un poco más a la anhelada clasificación a los cuartos de final del campeonato.

“Santa Fe llega muy bien y con buenos resultados. Tuvimos una semana de descanso y eso es bueno desde la parte física”, apuntó el técnico Guillermo Sanguinetti, quien al ser indagado por el poder ofensivo del Junior -le ganó 4-3 al Tolima-, dijo que “si bien es bueno atacando, también le metieron goles; así que no hay que confiarse ni tampoco preocuparse más de la cuenta. Enfrentaremos un gran rival, lo respetamos, pero estamos en casa y tenemos que sacar los tres puntos”.



El equipo cardenal no tendrá a Juan Daniel Roa, quien se encuentra con la Selección Colombia, pero dispondrá del resto de su corto plantel, pues esta vez no lo afectan tanto las lesiones. El equipo albirrojo solo ha perdido dos partidos en su casa este semestre por Liga, ambos contra equipos históricos, como Nacional y Cali; así que contra el tiburón tiene la misión de hacer respetar su casa y quedarse con los puntos en disputa. Además, Junior no es buen visitante: de 7 salidas ganó 1 y empató 3, con tres derrotas.

Junior también quiere la clasificación anticipada

Un partido frente a Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá siempre se vislumbra como un duro reto para Junior, más allá de cual sea el presente del conjunto cardenal. La altura suele ser el principal obstáculo para el conjunto barranquillero, que en distintas instancias de su historia, apoyado en jerarquía y orden, ha logrado épicas victorias ante el mencionado rival en el escenario capitalino. En esta ocasión la expectativa de la hinchada juniorista está marcada por los logros recientes de su escuadra. Haber clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y ser cuarto en la Liga Águila tras remontar un 3-0 en casa contra Tolima.

La ventaja de local o de visita no existe, yo quiero que clasifiquemos lo antes posible, necesitamos hacer 6 puntos y nos quedan 9 en casa y 9 afuera FACEBOOK

TWITTER

“Yo he tenido muchas experiencias, hemos desgastado equipos y hemos estado estresados tratando de quedar primero entre los ocho. La ventaja de local o de visita no existe, yo quiero que clasifiquemos lo antes posible, necesitamos hacer 6 puntos y nos quedan 9 en casa y 9 afuera. Aquí tenemos la clasificación”.

Alineaciones probables

Santa Fe: Robinson Zapata; Carlos Mario Arboleda, Javier López, Héctor Urrego, Edwin Herrera; Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Diego Guastavino, Luis Manuel Seijas; Carmelo Valencia y Wilson Morelo.

D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Junior de Barranquilla: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Willer Ditta, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes; Víctor Cantillo, Leonardo Pico, Sebastián Hernández, Jarlan Barrera, Luis Díaz y Yony González.

D.T.: Julio Comesaña.







Árbitro: Jorge Guzmán.



Hora: 7:45 p.m.



Estadio: El Campín.



TV: Win Sports.







FUTBOLRED





ADN

Barranquilla