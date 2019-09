Santa Fe, a mantener el impulso para derrotar a un duro Envigado

Santa Fe tiene impulso. De a poco ha ido saliendo de su crisis deportiva. Pero aún no sale del todo. Sigue en ese proceso para recuperar todo el terreno perdido. Sin embargo, el equipo está motivado para conseguir su cuarta victoria en línea.

Santa Fe viene de vencer al Medellín, a Millonarios y al Once Caldas. El equipo ha mostrado una notable mejoría futbolística. Se ve con orden y con equilibrio. Pero ante todo, el equipo se ve con más confianza.



"Son muchos aspectos los que han incidido. He dicho que la parte anímica, mental, que se sientan importantes. Tenemos que sacar al equipo e esta situación en lo deportivo", dijo el viernes el técnico Hárold Rivera.



El DT es consciente de que la clasificación es el gran faro, así sea una opción aún difícil. Este rival, Envigado, no será nada sencillo, pero e sobligatoreio derrotarlo.



"Son jugadores jóvenes y con experiencia, no va a ser fácil, pero con el impulso que traemos vamos a buscar los tres puntos", agregó Rivera.



Uno de los jugadores que se ha ido afianzando es el defensor Nicolás Hernández, quien también se refirió al adversario de este domingo.



"Es de los que mejor juega, son jóvenes. Le meten mucho ímpetu, actitud. Tenemos veteranos y todos parecen de 18, como Andrés Pérez o duque", dijo.



La gran ausencia en el cuadro cardenal es en la zona lateral izquierda, por las bajas de Maya y Arbeláez. Por eso el elegido será Edwin Herrera.

Envigado espera cortar la racha ganadora de Santa Fe

El conjunto antioqueño, que sumó un nuevo refuerzo, espera traerse los tres puntos que estarán en juego en el partido contra Santa Fe.



La nueva vinculación del naranja es la del delantero Yamilson Rivera, de 30 años, nacido en Tumaco, Nariño, que llegó a Envigado proveniente de Real Cartagena.

Por su parte, en Envigado no se cansan de repetir por estos días que los nueve partidos que les quedan en la Liga II-2019 son para ellos nueve finales.



Suena a frase de cajón, pero ésta refleja su realidad actual, pues deberán obtener puntos en cada uno de los partidos que les quedan para poderse mantener en la categoría A del fútbol colombiano.



No obstante, el rendimiento de los naranjas este semestre ha sido del 38%. Envigado tuvo un arranque positivo, pero fue mermando su rendimiento en los últimos tres partidos, hasta el punto de salir del grupo de los ocho y estar a solo un punto de la zona del descenso.

La cifra es más baja si se tiene en cuenta que el desempeño de los envigadeños en condición de visitante es sólo del 25%.



“Como visitantes no hemos tenido buenas presentaciones, es algo que hay que reconocer. Lo que ha ocurrido es que creamos las opciones, pero no las concretamos. Somos conscientes de ello y cada día en los entrenamientos tratamos de mejorarlo. Esperamos que contra Santa Fe se nos den las cosas”, manifestó el volante Iván Rojas.

Esta opinión también la comparte el delantero Wilmar Jordan, quien confesó que la idea es atacar a Santa Fe desde el primer minuto, van a aprovechar la velocidad y los espacios que le permita la defensa santafereña.



“Sabemos que somos más fuertes en el uno a uno, tenemos que aprovechar esto para encararlos y ganarles. La idea es volver al grupo de los ocho, no pensamos en la tabla del descenso. Desde que intentemos pelear el título todo lo demás se nos va a dar. En condición de visitante es primordial obtener así sea un punto”, argumentó Jodan.

Para este partido la nómina titular no va a tener variantes.

Alineaciones probables

Santa Fe: Leandro Castellanos: Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Nicolás Hernández, Edwin Herrera; Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Jhon Velásquez, Fabián Sambueza, Maicol Balanta, Jéfferson Duque. DT: Hárold Rivera.



Envigado: Ernesto Hernández; Cristian Arrieta, Francisco Báez, Humberto Mendoza y Luis Tipton; Jairo Palomino y George Saunders; Arley Rodríguez, Yeison Guzmán y Alexis Zapata; Jhon Durán.

D.T.: Eduardo Lara.





Estadio El Campín

3:15 p. m.



DEPORTES



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado