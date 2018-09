Santa Fe no quiere salir del grupo de ocho, recibe a Chicó

Independiente Santa Fe saldrá este sábado para vivir un nuevo partido en condición de local contra Boyacá Chicó, a las 6:00 p.m., en el estadio El Campín, por la décima fecha del campeonato.

Tras el partido de mitad de semana por Copa Colombia, el plantel de Guillermo Sanguinetti sufrió otra importante baja: José Moya, defensa que se lesionó y no estará más por el resto de la temporada.



Además de ello, otros jugadores que no podrán estar en este encuentro por suspensión son Carlos Arboleda (también está con molestias), Baldomero Perlaza y Arley Rodríguez, quienes fueron expulsados en el partido anterior.



Ante tantas ausencias, el entrenador uruguayo buscará darle rotación a su nómina en el centro del campo y con Juan Daniel Roa, quien regresa de lesión, más Sebastián Salazar, buscará hacer contención en la mitad. A su vez, la creación estaría a cargo de Jorge Aguirre y Facundo Guichón, para darle descanso a otros jugadores de cara al clásico.



En la parte delantera se espera a Carmelo Valencia y Wilson Morelo, quienes no podrán estar el próximo martes y deberán ser referencia en el duelo contra Chicó para mantenerse en el grupo de los ocho parciales clasificados.

Posible alineación:

Santa Fe: Robinson Zapata; Víctor Giraldo, Javier López, Hector Urrego, Edwin Herrera; Juan Daniel Roa, Sebastián Salazar; Jorge Aguirre, Facundo Guichón; Carmelo Valencia, Wilson Morelo.

D.T.: Guillermo Sanguinetti.







FUTBOLRED